Envergonhado após eliminação, executivo do Caxias afirma: "Não gosto de rupturas com elenco novo"

Farnei Coelho foi o único a se manifestar após a eliminação na Copa Sul-Sudeste. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Caxias foi eliminado da Copa Sul-Sudeste na noite desta quarta-feira (6) após empatar em 1 a 1 com o São Bernardo, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Torneio Regional. Após ficar de fora das semifinais, o executivo Farnei Coelho foi o único dirigente a se manifestar:

— Sentimento é duro, nosso vestiário está em clima de velório. Temos que pedir perdão, desculpa ao nosso torcedor. O nosso torcedor está muito magoado e hoje demos mais uma decepção a ele. Esse é um grupo novo, estamos implantando muita coisa. Acredito muito em processo, planejamento. O executivo deles está na terceira temporada aqui, olha o time deles. Eles são vice-líder da Série B não é por acaso — afirmou o executivo Grená à Rádio Caxias.

Farnei Coelho também comentou sobre o gol sofrido, de pênalti, logo depois do time sair na frente do marcado no fim do segundo tempo. O empate selou a eliminação com as vitórias de Novorizontino e Chapecoense:

— Vejo evolução em vários setores, melhoramos nossa bola parada defensiva. Aí numa falha individual sofremos o gol. Não dá para culpar o jogador. Agora é blindar todo mundo, nosso trabalho, dos atletas, da comissão técnica. Nosso maior objetivo está por vir (acesso à Série B) — disse Coelho.

PRESSÃO EM MARCELO CABO

O técnico do Caxias acumula uma sequência ruim em competições no Estádio Centenário. Ele carrega nas costas duas eliminações no Gauchão e uma na Copa do Brasil. Agora vem o peso de mais uma frustração. Sobre uma possível troca no comando, o executivo disse que essa decisão cabe a direção:

— Não nos reunimos. Essa é uma decisão muito mais da diretoria que minha. Entendo que tem um grupo recente, montado para o Cabo. O Grupo do Gauchão era diferente, um time reativo. Agora é um modelo propositivo. O modelo de jogo do clube mudou. O trabalho do Cabo é muito mais difícil. Essa avaliação do trabalho do Cabo, do meu trabalho é da direção. O que posso garantir ao torcedor é que não falta empenho, trabalho, estamos envergonhados dessa eliminação, torcedor pode ter certeza — analisou Coelho que opinou ser contra mudanças agora: