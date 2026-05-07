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Dúvida no comando
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Envergonhado após eliminação, executivo do Caxias afirma: "Não gosto de rupturas com elenco novo"

Após queda na Copa Sul-Sudeste, pressão voltou em cima do trabalho do técnico Marcelo Cabo, que acumula duas eliminações no Gauchão e uma na Copa do Brasil

Tiago Nunes

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