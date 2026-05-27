Em jogo único, Juventude perde para o Botafogo e é eliminado da Copa do Brasil Feminina

O Juventude entrou em campo pela primeira vez na disputa da Copa do Brasil Feminina 2026. O jogo único da terceira fase também já foi sua despedida. Diante do Botafogo, a equipe foi derrotada por 3 a 0, e foi eliminada do torneio. O jogo aconteceu na tarde desta quarta-feira (27), no Engenhão.
Se avançasse, as Esmeraldas ganhariam mais R$ 100 mil em seus cofres. O clube já havia arrecadado R$ 80 mil por entrar na terceira fase.
Na primeira etapa, as cariocas mantiveram a posse de bola, enquanto as Jaconeras começaram mais recuadas.
O gol aconteceu de forma cruel, logo aos quatro minutos. Em um cruzamento, a goleira Thais Amorim não conseguiu segurar e, na tentativa de afastar a bola, Limpia Fretes empurrou para dentro do gol.
Atrás no placar, o Papo conseguiu equilibrar mais a partida, mas desperdiçou chances e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.
Aos 21 minutos da segunda etapa, em um contra-ataque, Jullia marcou de cabeça. Aos 24, a mesma centroavante carioca ampliou, com chute fraco da entrada da área, que entrou no canto do gol alviverde.