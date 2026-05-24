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Em jogo amarrado, Caxias empata com Maranhão pela Série C fora de casa

Com poucas chances e gramado ruim, Grená ficou no 0 a 0 pela 8ª rodada 

Tiago Nunes

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