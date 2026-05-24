Em jogo amarrado, Caxias empata com Maranhão pela Série C fora de casa

Ninguém balançou as redes no compromisso no Nordeste. Iury Oliveira / Divulgação

A imensidão do Estádio Castelão evidenciou o fraco jogo entre Maranhão e Caxias, pela 8ª rodada da Série C do Brasileirão, na noite deste sábado (23), em São Luiz, no Maranhão. Com um gramado ruim, o Caxias pouco criou e conseguiu segurar um empate em 0 a 0. Longe dos seus domínios, a equipe da Serra segue sem vencer fora.

Agora, o time retorna ao Rio Grande do Sul. No próximo sábado (30), o Caxias enfrenta o Ituano. A partida será no Estádio Centenário, às 19h30min.

Pouca produção e sustos

Diante de um estádio vazio, o time da casa não contava com apoio local. Mesmo assim, começou melhor o jogo. Atacando mais pelo lado esquerdo, em cima de Vitor Gabriel, pois Felipe Albuquerque ficou de fora com lesão, nenhuma finalização resultou em defesa do goleiro Bussato, nos primeiros 15 minutos. O Grená tentava algumas escapadas, mas pouco levou perigo no começo.

Aos 20 minutos, uma saída de bola errada da defesa do Caxias quase resultou no gol do Maranhão. Will invadiu a área e chutou forte, forçando Busatto a fazer a primeira defesa do jogo. Depois, a partida caiu ainda mais tecnicamente e a qualidade do gramado não ajudou, muito irregular e seco.

Depois dos 40 minutos o confronto esquentou em São Luiz. Lucão chegou a marcar o gol para os donos da casa após cobrança de escanteio. Contudo a arbitragem viu um puxão, fora do lance, no zagueiro Maurício. Já nos acréscimos, Will levou amarelo por simulação de um possível pênalti, fato que gerou reclamação do time local.

Segundo tempo

A etapa final recomeçou muito similar ao tempo anterior. A única diferença foi que o Caxias conseguiu ter um pouco mais a posse no setor intermediário, mas nada criou nos primeiros 10 minutos. Aos 15 minutos foi a vez do Caxias desperdiçar um contra-ataque. O goleiro Jean saiu errado e o Grená tinha quatro contra dois. Calyson demorou para lançar Salatiel. Quando recebeu, o centroavante cruzou, mas a bola não encontrou o Grigor para a finalização.

A segunda grande oportunidade do Caxias no jogo veio aos 24 minutos do segundo tempo. Na meia-lua, o time de Marcelo Cabo teve a chance, mas João Lucas acertou a barreira. O Caxias sofreu menos até os 30 minutos. A equipe conseguiu encaixar melhor a marcação.

No entanto, o time da casa voltou a crescer no fim da partida. Mais na vontade que na técnica, o Maranhão tentava se impor. Marcelo Cabo chegou a colocar um terceiro zagueiro, Moraes. Contente com ponto somado, o Grená buscou fazer o tempo passar para somar mais um ponto fora de casa. O time do nordeste ainda teve Rosivan expulso nos acréscimos e a partida terminou sem gols.

FICHA TÉCNICA

Série C - 8ª rodada

Estádio Castelão

Maranhão 0x0 Caxias

Caxias

Busatto; Vitor Gabriel (Moraes, 39/2º); Ianson, Maurício e Roberto (Victor Sá, intervalo); Grigor, Matheus Nunes (Breno Santos, 18/2º) e Ravanelli (João Lucas, 18/2º); Calyson (Jonatan Ribeiro, 18/2º), Gaspar e Salatiel; Técnico: Marcelo Cabo.

Maranhão

Jean; Maurício, Lucão, Tibúrcio e André Radija; Vander, Rosivan e Jorge (Pimentinha, 19/2º); Will (Felipe, 29/2º), Felipe Cruz (Rafael, 19/2º) e Luis Gustavo. Técnico: Jerson Testoni