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Em desvantagem no confronto, Juventude recebe o São Paulo e tenta avançar às oitavas da Copa do Brasil

Duelo decisivo da quinta fase do torneio nacional ocorre nesta quarta-feira (13), às 19h, no Alfredo Jaconi. Na ida, no Morumbi, paulistas venceram por 1 a 0

Rafael Rinaldi

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