Em desvantagem no confronto, Juventude recebe o São Paulo e tenta avançar às oitavas da Copa do Brasil

Lateral-esquerdo Wadson será uma das novidades na equipe alviverde diante dos paulistas. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A noite desta quarta-feira (13) reservará fortes emoções aos torcedores de Juventude e São Paulo. Apenas um lado sairá satisfeito e seguirá vivo na disputa da Copa do Brasil. E para avançar às oitavas de final da competição, aos paulistas basta um empate, já que venceram a partida de ida por 1 a 0 no Morumbi.

Para continuar a tradição de boas campanhas no torneio nacional, ao Verdão resta vencer por um gol de diferença e avançar nos pênaltis, ou por dois ou mais e garantir a vaga no tempo normal.

E para superar a equipe de Roger Machado, o técnico do Alviverde, Maurício Barbieri, espera contar com um forte aliado extracampo.

— Jogando em casa, com a força do nosso torcedor, espero que o frio continue, e faça ainda mais frio. Que o nosso torcedor compareça e nos apoie. Tenho certeza que a gente tem condições de buscar esse resultado contra o São Paulo. De fazer não só um gol, mas talvez até mais. E tentar classificar durante os 90 minutos; se não for possível durante os 90, que a gente consiga equilibrar o placar e levar a decisão para os pênaltis — comentou o treinador do Ju.

A partida das 19h no Alfredo Jaconi será um tira-teima no histórico de confrontos dos dois clubes na Copa do Brasil. Esse é o terceiro embate entre gaúchos e paulistas no torneio mais democrático do país. Cada um obteve uma classificação diante do outro na competição.

A primeira vez ocorreu nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2016, e o Verdão, treinado por Antônio Carlos Zago, levou a melhor. No segundo e último encontro entre Juventude e São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022, os paulistas, comandados por Rogério Ceni, avançaram.

A disputa entre Maurício Barbieri e Roger Machado promete ser uma batalha tática interessante. Aos 45 anos, o treinador do Ju tem a chance de confirmar o bom momento de sua equipe na temporada diante de um dos gigantes do futebol brasileiro.

Já para o técnico de 51 anos do São Paulo, a classificação trará mais alívio a um ambiente que nunca lhe foi favorável, mesmo com a boa campanha na Série A e Copa Sul-Americana.

— A nossa confiança vem do trabalho diário, vem do desempenho. A gente consegue criar boas oportunidades, isso sem dúvida nenhuma nos deixa confiantes de que a gente pode, ainda que enfrentando um grande adversário, também criar grandes possibilidades, mas precisamos ser mais eficazes — comentou Maurício Barbieri, que finalizou:

— Eu acho que a gente realmente não conseguiu fazer o jogo que gostaria na partida de ida. Mas foi uma equipe muito valente, muito corajosa para segurar um resultado com o jogador a menos.