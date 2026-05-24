Em Caxias para jogo festivo, Bruninho fala sobre o futuro no vôlei e conversa com o amigo Neymar após convocação para a Copa do Mundo

Bruninho projetou vôlei em Caxias e falou sobre convocação de Neymar. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O levantador Bruninho, que atualmente joga no Campinas, foi uma das grandes estrelas que esteve em Caxias do Sul para a segunda edição do Gigantes do Vôlei. A partida lotou, que ocorreu neste sábado (23), lotou, mais uma vez o Ginásio do Sesi.

Multicampeão por onde passou, principalmente pela Seleção Brasileira, Bruninho conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Mesmo próximo de completar 40 anos, disse que ainda não tem planos para encerrar a carreira:

— Lógico que eu estou na fase final da minha carreira, mas é o que eu falo sempre, enquanto eu tiver a disposição, a motivação e a paixão pelo que eu faço, que é jogar vôlei, que foi sempre o meu grande amor, eu vou continuar fazendo. Estou me sentindo bem fisicamente, graças a Deus eu não tive grandes problemas na minha carreira, isso me ajuda também hoje a estar conseguindo desempenhar um bom nível. Vamos ano a ano, tem mais essa temporada em Campinas a próxima, então é isso, cada temporada a gente vai vendo o futuro.

Bruninho é um dos expoentes das últimas décadas no voleibol brasileiro. O esporte, inclusive, vem de sangue, filho de Bernardinho, atual treinador da seleção brasileira, e da multicampeão na modalidade, Vera Mossa.

Em Caxias, ele teve a companhia de ex-companheiros, como Lucão, campeão e eleito o melhor jogador da última Superliga, Maurício Borges, Éder Carboneira, e o caxiense Fernando Kreling, o Cachopa. O levantador disse que o Brasil conta com boas referências e que está na torcida para a Liga das Nações, que ocorre no mês que vem:

— Acho que o principal foi talvez o legado que a minha geração pegou de uma geração muito vitoriosa, a nossa conseguiu vencer coisas como eu, o Lucão. Então deixar isso para eles, de muito comprometimento, dedicação, amor para jogar pelo Brasil. E eu tenho certeza que eles vão fazer um grande trabalho nessa próxima temporada.

Bruninho foi uma das vozes ao coro que busca formar uma equipe de alto rendimento em Caxias do Sul. Em fase final da carreira, não negou que poderia voltar a atuar em Caxias do Sul, mas desta vez não como adversário:

— Eu nunca nego nada, nunca diga nunca, é uma coisa que eu aprendi. O Rio Grande do Sul sempre foi um lugar que eu adorei vir jogar, joguei com a Seleção uma vez aqui, joguei várias vezes em clubes, e por que não no futuro? Mas o mais importante é que as pessoas entendam que é fundamental a gente voltar a ter uma equipe de alto nível aqui em Caxias ou na região, Bento Gonçalves teve (um time) muito forte também é isso que a gente espera e é por isso que a gente está aqui para ajudar nisso.

E é claro que ele não deixou de falar sobre o amigo Neymar, que na última segunda-feira (18), foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar sua quarta Copa do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Bruninho lembrou que o amigo teve, durante a passagem pelo Al-Hillal da Arábia Saudita, uma grave lesão, quando rompeu o ligamento cruzado anterior. Assim, o levantador disse que torce para que o camisa 10 do Santos esteja 100% recuperado e sem problemas físicos.

— Ele sofreu muito com essa lesão dele, não foi simples, mas ele conseguiu estar apto a voltar a jogar. As pessoas esperam que ele seja ainda o Neymar, é claro que talvez não seja o cara de 10 anos atrás, mas ele ainda é um cara muito importante e demonstra isso, e o mais importante é que ele está em paz com aquilo que ele fez, todo esse processo de recuperação, e que é ajudar o Brasil. Eu acho que, da maneira que for, se o Ancelotti vê ele como um cara importante para dentro do grupo, seja dentro de campo ou fora, ele está pronto para tudo e acho que isso é o que deixa ele em paz e muito motivado para estar nessa Copa do Mundo.

Além disso, revelou o que disse ao amigo em breve conversa: