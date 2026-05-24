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Em Caxias para jogo festivo, Bruninho fala sobre o futuro no vôlei e conversa com o amigo Neymar após convocação para a Copa do Mundo

O levantador, que foi campeão olímpico em 2016, no Rio, assim como o amigo que vai disputar o mundial no mês que vem, esteve na Serra para o Gigantes do Vôlei. Aos 39 anos, não tem planos para se aposentar

Marcos Cardoso

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