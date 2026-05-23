Em busca do equilíbrio entre defesa e ataque, Juventude recebe o Sport pela Série B

Time de Maurício Barbieri tem mais um desafio importante pela competição nacional. Gabriel Tadiotto / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude terá diante de si neste sábado (23) um dos maiores desafios desta Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 20h30min, no Alfredo Jaconi, o Verdão encara o Sport, uma das equipes de melhor aproveitamento da competição.

Em mais um confronto direto na briga pelo G-6, o time comandado por Maurício Barbieri terá que apresentar um poder de fogo maior para derrubar o Leão da Ilha. Afinal, apesar de ter a segunda melhor defesa da Série B, com apenas cinco gols sofridos, o ataque do Alviverde até aqui é de Z-4.

O Ju marcou apenas seis vezes, e o sistema ofensivo da equipe só é melhor do que o América-MG (cinco gols) e o Cuiabá (quatro gols). O centroavante Alan Kardec é o artilheiro da equipe na segunda divisão, com dois gols. Mas ele não balança as redes desde a vitória sobre o Goiás, há quase 45 dias.

Os outros gols do Ju na competição foram do atacante Allanzinho — que se recuperou de uma lesão muscular e volta a ficar à disposição para este duelo —, MP, Raí Silva e ainda o time contou com a ajuda do zagueiro do Goiás, Luiz Felipe, para marcar a favor do Ju na vitória por 2 a 0.

O Verdão vem demonstrando nesta temporada toda sua força dentro do Alfredo Jaconi, onde perdeu apenas uma vez, diante do Novorizontino, com uma equipe alternativa, pela Copa Sul-Sudeste. No entanto, nas primeiras quatro partidas em casa, na Série B, em duas delas o ataque alviverde não balançou as redes: nos empates sem gols diante de Novorizontino e Criciúma. Foram três gols marcados dentro do Jaconi nas quatro partidas disputas.

Depois de ajustar a defesa, em meio ainda a uma série de desfalques por lesão, o técnico Maurício Barbieri reconheceu que o próximo passo é a equipe produzir mais ofensivamente.

— Esse é um aspecto em que o treinador tem pouca ingerência, uma questão que a gente sempre treina, a gente sempre busca aprimorar, mas como eu disse em outra oportunidade, na hora do jogo tem um aspecto mental e emocional que é difícil você reproduzir nos treinamentos — comentou o treinador do Ju.

Diante do Sport, que tem a terceira melhor defesa da competição, vazada apenas sete vezes, Barbieri acredita que se os atletas controlarem a ansiedade, os gols vão sair naturalmente.