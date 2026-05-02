Em busca da primeira vitória fora de casa na Série C, Caxias visita o líder Amazonas

Time de Marcelo Cabo ainda não somou pontos fora de casa na Série C 2026. Luiz Erbes / Caxias,Divulgação

O Caxias conseguiu cicatrizar uma ferida aberta na disputa do Campeonato Gaúcho. Com as vitórias recentes no Estádio Centenário, diante de Ypiranga e Volta Redonda, o time comandado por Marcelo Cabo ingressou na zona de classificação, tanto na Série C do Brasileiro como na Copa Sul-Sudeste.

Neste domingo (3), o Grená terá mais um desafio gigante para comprovar sua melhora e evolução na temporada: tentará ser a primeira equipe a tirar pontos do líder Amazonas, pela quinta rodada da competição nacional.

— Emplacamos a quarta vitória em casa, diante do nosso torcedor. A gente sabia que o nosso torcedor estava triste, magoado pelo final do Estadual, pela eliminação na Copa do Brasil, mas não precisamos mais potencializar, isso já passou. É uma cicatriz que olhamos todo dia e temos que lutar para que ela não aconteça mais — reiterou o treinador grená.

O time voltou a ser forte dentro de casa. Mas ainda não somou pontos longe do Estádio Centenário na Série C de 2026. Em dois jogos fora de casa, o Grená foi derrotado diante de Brusque e Volta Redonda.

— Tem coisas a evoluir, temos coisas a corrigir. Não se constrói uma vitória só em 90 minutos, isso a gente está muito alinhado, estamos com as mãos muito dadas para não deixar passar nada. Estamos recuperando o DNA do Caxias. Mas a gente ainda tem muito a crescer e temos um elenco forte, que vai continuar trabalhando muito para entregar isso ao nosso torcedor — confirmou Marcelo Cabo.

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De volta à Manaus

O dia 20 de julho de 2019 nunca será esquecido pela maioria da torcida grená. A derrota por 3 a 0 para o Manaus, na Arena da Amazônia, pela Série D, decretou o fim do sonho do acesso do Caxias à terceira divisão nacional daquele ano.

Fora de campo, uma verdadeira batalha de emoções envolvia a disputa daquele jogo. A torcida nortista se uniu para fazer com que o Manaus subisse de divisão numa guerra psicológica que deixou o ambiente no estádio repleto de tensão, sobretudo para quem vestia grená.

No cenário atual, o Amazonas — que em 2019 engatinhava e ainda não disputava competições profissionais —terá a chance de comprovar seu melhor início de Campeonato Brasileiro em caso de nova vitória, superando o de 2022.

— Se fosse antes do campeonato, ninguém ia apostar nessas vitórias em sequência. Então, a gente sabe muito bem por que estamos iniciando dessa forma. É por muito trabalho, muito comprometimento, muita postura dos jogadores, do grupo de trabalho. A campanha é boa, ela nos dá muita confiança. Nos dá muita certeza de que a gente está no caminho certo — avaliou o técnico Cristian de Souza, após a vitória sobre o Santa Cruz, em Recife, na última rodada.

Para o Grená, vencer o líder Amazonas, além de representar os primeiros três pontos fora de casa na Série C, será a comprovação de uma nova fase da equipe na temporada.

— Eu acho que depois que você emplaca quatro vitórias em casa, passamos a ser temidos, coisa que a gente não estava sendo no Estadual. A vitória, ela traz confiança, traz consistência, mas a gente ainda tem um trabalho curto, né? É o nono jogo de uma nova equipe, de um novo elenco. Nós ainda temos que evoluir — finalizou Marcelo Cabo.

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Elenco encorpado

Sem desfalques por lesão ou suspensão, o Caxias chega com força máxima em Manaus. E no grupo grená, estão atletas que demonstraram ser úteis e estão à espera de novas oportunidades. Caso por exemplo do atacante Jhonatan Ribeiro, que carimbou a vitória sobre o Volta Redonda, na quinta-feira, ao entrar no segundo tempo e marcar o segundo gol do Caxias.

O atacante comentou como, de fato, o ambiente no Estádio Centenário mudou dentro e fora de campo após a reformulação de elenco no primeiro trimestre de 2026.

— A mudança foi praticamente de 100%. Com a chegada do Marcelo Cabo e com a saída de alguns e a chegada desses que estão aqui agora, estamos conseguindo ter um bom ritmo nos dois campeonatos. O Marcelo trabalha muito o nosso mental no dia a dia, fala para todos estarem preparados, trabalhar. Então, eu procuro sempre trabalhar calado e esperar a oportunidade. Quando a oportunidade vier, que eu possa mostrar o meu melhor e ajudar minha equipe — ratificou Jhonatan Ribeiro.