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Desafio gigante
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Em busca da primeira vitória fora de casa na Série C, Caxias visita o líder Amazonas

Equipe grená tenta somar primeiros pontos longe do Estádio Centenário na competição, no confronto contra time que defenderá 100% de aproveitamento após quatro rodadas

Rafael Rinaldi

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