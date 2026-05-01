Eliminado, Juventude perde para o Cianorte e conhece quarta derrota na Copa Sul-Sudeste

Já eliminado, o Juventude entrou em campo nesta quinta-feira (30) para enfrentar o Cianorte, no estádio Willie Davids, pela penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste. O Verdão usou uma formação, na sua maioria, composta por atletas das categorias de base. O Verdão não conseguiu reagir ao domínio do adversário e acabou derrotado por 3 a 2, resultado que representou a quarta derrota em cinco partidas na competição.
Na última rodada, para cumprir tabela, o Juventude encara a Tombense, na quarta-feira (6), às 21h30min, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (por pedido do Juventude).
O jogo
O Cianorte impôs seu ritmo desde o início. A primeira chance saiu logo no primeiro minuto, com Lucas Aruba que finalizou dentro da área, mas a defesa alviverde bloqueou. O Juventude respondeu rapidamente pelo lado direito, com Scatolin acionando Carlinhos e ele finalizou sem direção.
Aos cinco minutos, o time paranaense voltou a chegar com Reifit, em chute fraco defendido por Léo Agliardi. A pressão do Leão do Vale resultou em gol aos 11 minutos. Reifit encontrou Lucas Aruba na entrada da área para abrir o placar. O domínio seguiu evidente e, aos 17, Robson Luiz ampliou após jogada individual e finalização com precisão no canto alto esquerdo.
O Juventude tentou reagir em cruzamento sem perigo de Luiz Eduardo, mas o Cianorte manteve o controle e marcou o terceiro aos 30 minutos. Em jogada bem construída esquerda, cruzamento e o passe para Kaká que apareceu livre e concluir forte: 3 a 0.
Na segunda etapa
O Cianorte manteve postura ofensiva no início do segundo tempo e quase ampliou o placar logo no primeiro minuto. Aos cinco minutos, nova bola levantada por Kaká gerou um bate-rebate dentro da área, mas a zaga conseguiu afastar e, na sobra, Reifit finalizou fraco para a defesa de Léo Agliardi.
O Juventude tentou equilibrar as ações mantendo mais posse de bola a partir dos nove minutos, quando Carlinhos arriscou de fora da área, sem perigo. A melhor chance alviverde veio aos 24, em jogada individual de Scatolin, que driblou a marcação e finalizou para boa defesa de Igor Castro.
O Cianorte seguiu perigoso nos contra-ataques e quase marcou com Robson Luiz aos 28, após cruzamento rasteiro de Sony. Já aos 36 minutos, Daniel Adisa avançou com velocidade pela esquerda e exigiu grande intervenção de Léo Agliardi, evitando o quarto gol do Leão do Vale.
Aos 43, o Juventude descontou. Gabriel Borges cruzou na área e Lucca Amaro cabeceou para marcar o primeiro gol do Juventude na Copa Sul-Sudeste. Aos 46, de novo ele: Lucca Amaro finalizou de fora da área e fez um golaço. Fim de jogo: Cianorte 3x2 Juventude.
Ficha técnica
Cianorte 3x2 Juventude
Copa Sul-Sudeste - 5ª rodada
Data: 30/04/2026 (quinta-feira)
Horário: 20h
Local: estádio Willie Davids
Cianorte
Igor Castro; Cristovam, Allan Bahia, Jakão e Sony Anderson; Kaká (Dener, 25/2º), Ibson Robson (Luciano Santos, 13/2º), Reifit e Felipe Laurindo; Lucas Aruba (Nicolas, 13/1º) e Robson Luiz (Carlito, 32/2º). Técnico: Rafael Ferro
Juventude
Léo Agliardi; Schaffer (Kauã, int), Bernardo (Kauê, 13/2º) e Clebio; Luiz Eduardo (Trevisol, 25/2º), Davi Góes (Gabriel Borges, int), LH (Lucca Amaro, int), Ray Breno e Kaynan; Carlinhos e Scatolin. Técnico: Gerson Ramos
Gols: Lucas Aruba, Robson Luiz e Kaká (Cianorte); Lucca Amaro duas vezes (Juventude)
Cartões amarelos: Clébio, Kaynan e Trevisol (J); Robson Luiz (C)
Cartões vermelhos: Trevisol (J)