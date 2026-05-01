Dupla Ca-Ju tem jogos fora de casa nas quartas de final do Gauchão Sub-17

Uma nova fase se inicia no Gauchão Sub-17. Após o fim da etapa classificatória, oito times asseguraram suas vagas as quartas de final. Dentre eles, o Juventude e o Caxias. E os confrontos de ida já acontecem neste sábado (2), a partir das 15h.
No Estádio do Vale, o Grená joga com o Novo Hamburgo. Já no CT Rubro-Negro, em Pelotas, o Ju encara o Progresso.
A dupla Ca-Ju se classificou como vice-líder de seus respectivos grupos. Em seis rodadas, o Grená acumulou 13 pontos, com quatro vitórias e um empate. Já o Papo somou 15 pontos, vindos de cinco vitórias.
Por isso, as equipes encaram os terceiros colocados dos grupos contrários e garantem o mando de campo do jogo de volta, que acontecem no próximo final de semana.
O campeão do torneio tem vaga garantida para a Copa do Brasil de 2027. Outras cinco vagas são destinadas aos vice-campeões das cinco Federações melhor ranqueadas na CBF.