Dupla Ca-Ju tem duelos de volta das quartas de final do Gauchão Sub-17

Grená precisa vencer por dois gols de diferença para classificar. Klisman Silveira Melo / Divulgação

Neste sábado (9), Caxias do Sul recebe duelos decisivos do Gauchão Sub-17. Nos jogos de volta das quartas de final, o Juventude encara o Progresso, no CT Alviverde, e o Caxias recebe o Novo Hamburgo, no Campo do Madri. Os confrontos iniciam às 15h.

Na partida de ida, o Grená foi derrotado pelo Nóia, por 2 a 1, de virada. Agora, precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para garantir a vaga na semifinal. Derrota ou empate eliminam o clube serrano e vitória por um gol leva o confronto para os pênaltis.

Já o Verdão empatou em 1 a 1, em Pelotas. Com a placar igualado no primeiro jogo, o Ju classifica se vencer e é eliminado se perder. Novo empate leva a decisão para as penalidades.

No mesmo horário, o Inter recebe o Inter-SM, na Morada dos Quero-Queros, e o Grêmio joga com o Sulbrasil às 10h, no CT Hélio Dourado.

O campeão tem vaga garantida para a Copa do Brasil de 2027. O vice-campeão pode participar da competição caso a FGF fique entre as cinco federações melhores ranqueadas na CBF.

Resultados dos jogos de ida:

Novo Hamburgo 2 x 1 Caxias

Progresso 1 x 1 Juventude

Sulbrasil 0 x 0 Grêmio

Inter-SM 0 x 4 Inter