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Só a vitória importa
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Dupla Ca-Ju tem duelos de volta das quartas de final do Gauchão Sub-17

Às 15h de sábado (9), o Juventude enfrenta o Progresso e o Caxias joga com o Novo Hamburgo, ambos em Caxias do Sul

Camila Corso

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