Dupla Ca-Ju se classifica para as quartas de final do Gauchão Sub-20 e Apafut garante permanência

Tricolor da Serra empatou com o Gaúcho e decretou o rebaixamento do time de Passo Fundo. Tiago Muniz / Triunfo Esportes / Divulgação

O domingo (24) foi de comemoração na Serra Gaúcha. A primeira fase do Gauchão Sub-20 terminou neste final de semana e os cinco representantes serranos garantiram permanência na Elite da competição.

Juventude e Caxias se enfrentarão nas quartas de final. O primeiro clássico está marcado para às 15h deste domingo (31), com mando grená.

O Juventude já entrou em campo garantido na próxima fase, mas venceu o São José e conquistou a liderança do Grupo A. No CT Alviverde, Scatolin e Yarlei marcaram os gols da vitória por 2 a 0, nos minutos finais do segundo tempo.

Também já classificados, Ypiranga e Caxias se enfrentaram em Três Arroios. O time de Erechim venceu por 3 a 1, com gols de Schio, contra, Daniel e Wesllen. O Grená marcou com Matheus, de pênalti.

A Arena Be8 recebia talvez o confronto mais importante da rodada. Gaúcho e Apafut se enfrentavam na luta contra o rebaixamento. O Tricolor da Serra saiu na frente, com gol de Thuy, aos 23 do primeiro tempo. Porém, Emanuel não precisou de um minuto da etapa complementar para empatar. Com o resultado igual, a equipe caxiense garantiu a permanência e rebaixou o time de Passo Fundo.

No Estádio Presidente Vargas, o Brasil de Farroupilha lutou até o último segundo e venceu o Inter-SM por 2 a 1. Pedro Barth abriu o placar rubro-verde aos cinco minutos, mas Carlos Callegaro empatou para o Alvirrubro. Aos 50 da etapa final, em uma jogada ensaiada, Cadu chutou a bola no meio das pernas do goleiro e garantiu a vitória farroupilhense.

O Esportivo, que folgou, já havia confirmado sua vaga na Elite na rodada anterior. Cruzeiro de Cachoeirinha, que desistiu do torneio, e Gaúcho, com quatro pontos e nenhuma vitória, foram rebaixados.

Classificação Grupo A

Internacional — 15 pontos — 5 vitórias Ypiranga — 11 pontos — 3 vitórias — saldo 6 Novo Hamburgo — 11 pontos — 3 vitórias — saldo 1 Caxias — 7 pontos — 2 vitórias Esportivo — 5 pontos — 1 vitória Apafut — 4 pontos — 1 vitória Gaúcho — 4 pontos — 0 vitórias

Classificação Grupo B

Juventude — 16 pontos — 5 vitórias Grêmio— 15 pontos — 4 vitórias São José — 10 pontos — 3 vitórias — saldo 3 São Luiz — 10 pontos — 3 vitórias — saldo -2 Ivoti — 9 pontos — 3 vitórias Brasil-Far — 7 pontos — 2 vitórias — saldo -4 Real Sc — 7 pontos — 2 vitórias — saldo -6 Inter-SM — 4 pontos — 1 vitória

Vitória Serrana no Gauchão A2

As comemorações não pararam na Elite do Sub-20. No Gauchão A2, o Glória goleou o Tamoio por 5 a 1, em Viamão, no último domingo (24). Os gols foram de Vinícius Frigo, duas vezes, Guaranha, duas vezes, e Murilo. Nathan descontou para o mandante.

Com o triunfo, o Leão da Serra chega aos seis pontos e fica em quarto lugar, dentro da zona de classificação. Na próxima rodada, recebe o Clube 1992, em Vacaria. O jogo acontece no próximo domingo (31), às 15h.