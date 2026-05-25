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Fim da classificatória
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Dupla Ca-Ju se classifica para as quartas de final do Gauchão Sub-20 e Apafut garante permanência

Com a última rodada neste domingo (24), Juventude e Caxias avançaram na competição, enquanto Esportivo, Apafut e Brasil de Farroupilha se mantiveram na elite

Camila Corso

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