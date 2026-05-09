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Dupla Ca-Ju é eliminada nas quartas de final do Gauchão Sub-17

Caxias sofreu nova derrota para o Novo Hamburgo, enquanto o Juventude caiu diante do Progresso, nos pênaltis

Maurício Reolon

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