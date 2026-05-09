Dupla Ca-Ju é eliminada nas quartas de final do Gauchão Sub-17

Ju empatou no tempo normal, mas foi derrotado por 4 a 2 nas penalidades. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Neste sábado (9), atuando como mandantes nos jogos das quartas de final do Gauchão Sub-17, Caxias e Juventude decepcionaram e acabaram eliminados da competição. O Grená caiu diante do Novo Hamburgo, enquanto o Alviverde acabou surpreendido pelo Progresso, de Pelotas.

No Campo do Madri, o Caxias perdeu para o Noia por 3 a 1. O Anilado abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com um golaço de Turatti, mas nem teve tempo de comemorar. Dois minutos depois, o Grená empatou com Ferraro, de cabeça. Aos 48, o Noia voltou a ficar na vantagem, com Emerim. Na etapa complementar, Criciúma ampliou.

Na ida, o Anilado já havia vencido por 2 a 1. Agora, nas semifinais, vai encarar o Inter, que venceu o Inter-SM por 10 a 0 no agregado.

Já no CT do Juventude, o empate em 1 a 1 repetiu o resultado da primeira partida, em Pelotas. O Papo saiu na frente, com Fiúza, mas o Rubro Negro empatou na etapa final. Com isso, a decisão foi para os pênaltis.