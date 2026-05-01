Duelos serranos movimentam a penúltima rodada do Gauchão Sub-20

A penúltima rodada do Gauchão Sub-20 acontece neste final de semana e os times da Serra Gaúcha entram em campo no domingo (3), às 15h.
No Campo da Frasle, em Caxias do Sul, Apafut e Esportivo se enfrentam, buscando vencer para se afastarem do rebaixamento. No Campo do Bangu, o Caxias recebe o Gaúcho, para alcançar uma posição mais confortável no Grupo A.
No Estádio das Castanheiras, Brasil-Far e Juventude jogam em situações diferentes no Grupo B. O Rubro-Verde luta contra o rebaixamento e quer vencer para se aproximar da classificação, enquanto o Papo quer assumir a vice-liderança.
Classificação — Grupo A
- Novo Hamburgo — 10 pontos — 3 vitórias
- Internacional — 9 pontos — 3 vitórias
- Ypiranga — 7 pontos — 2 vitórias
- Caxias — 4 pontos — 1 vitória
- Apafut — 3 pontos — 1 vitória
- Gaúcho — 3 pontos — 0 vitórias
- Esportivo — 2 pontos — 0 vitórias
Classificação — Grupo B
- Grêmio— 11 pontos — 3 vitórias
- São José — 9 pontos — 3 vitórias
- Juventude — 7 pontos — 2 vitórias — saldo 3
- São Luiz — 7 pontos — 2 vitórias — saldo -2
- Ivoti — 6 pontos — 2 vitórias — saldo -1
- Real Sc — 6 pontos — 2 vitórias — saldo -3
- Brasil-Far — 4 pontos — 1 vitórias — saldo -3
- Inter-SM — 4 pontos — 1 vitórias — saldo -7