Duelos serranos movimentam a penúltima rodada do Gauchão Sub-20

Esportivo luta pela primeira vitória para escapar do rebaixamento. Augusto Arcari / Esportivo / Divulgação

A penúltima rodada do Gauchão Sub-20 acontece neste final de semana e os times da Serra Gaúcha entram em campo no domingo (3), às 15h.

No Campo da Frasle, em Caxias do Sul, Apafut e Esportivo se enfrentam, buscando vencer para se afastarem do rebaixamento. No Campo do Bangu, o Caxias recebe o Gaúcho, para alcançar uma posição mais confortável no Grupo A.

No Estádio das Castanheiras, Brasil-Far e Juventude jogam em situações diferentes no Grupo B. O Rubro-Verde luta contra o rebaixamento e quer vencer para se aproximar da classificação, enquanto o Papo quer assumir a vice-liderança.

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Classificação — Grupo A

Novo Hamburgo — 10 pontos — 3 vitórias Internacional — 9 pontos — 3 vitórias Ypiranga — 7 pontos — 2 vitórias Caxias — 4 pontos — 1 vitória Apafut — 3 pontos — 1 vitória Gaúcho — 3 pontos — 0 vitórias Esportivo — 2 pontos — 0 vitórias

Classificação — Grupo B

Grêmio— 11 pontos — 3 vitórias São José — 9 pontos — 3 vitórias Juventude — 7 pontos — 2 vitórias — saldo 3 São Luiz — 7 pontos — 2 vitórias — saldo -2 Ivoti — 6 pontos — 2 vitórias — saldo -1 Real Sc — 6 pontos — 2 vitórias — saldo -3 Brasil-Far — 4 pontos — 1 vitórias — saldo -3 Inter-SM — 4 pontos — 1 vitórias — saldo -7