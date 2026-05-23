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Dos ventos do nordeste ao sonho europeu: O Perfil de Gaspar, o trunfo do Caxias para quebrar o jejum na Série C

Atacante Gaspar, de 23 anos, marcou gols decisivos na temporada e será titular contra o Maranhão pela Série C

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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