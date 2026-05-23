Dos ventos do nordeste ao sonho europeu: O Perfil de Gaspar, o trunfo do Caxias para quebrar o jejum na Série C

Gaspar completou 10 jogos no Caxias nesta temporada. Luiz Erbes / Caxias / Divulgação

O Caxias deixou o frio da Serra e embarcou rumo ao calor do Nordeste. Neste próximo sábado (23), às 19h30min, a equipe grená enfrenta o Maranhão, pela oitava rodada da Série C do Brasileirão, em um confronto direto entre o G-8. Para buscar o primeiro triunfo como visitante na competição, o técnico Marcelo Cabo aposta as suas fichas em um atacante que conquistou a titularidade e a confiança da torcida: Gaspar.

Aos 23 anos, o jovem atleta emprestado pelo Avaí já soma dois gols cruciais na temporada: o que garantiu a vitória no clássico Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste e o diante do América-MG, na Arena Independência. Agora, ele quer ser o fato novo na busca por três pontos longe do Estádio Centenário.

— É muito bom vir de uma sequência de gols, dá mais confiança. Mas quando ela quebra, o segredo é não se abalar. Fiquei muito feliz em marcar no Clássico, fazia anos que o Caxias não vencia o rival no Centenário (sete) e sei o gosto especial que isso tem. Só quem está ali dentro de campo sabe a felicidade que é contribuir em um momento histórico — comentou o atacante.

Quem é o camisa 11 grená?

Natural de Várzea Grande, Mato Grosso, Gaspar foi criado em Pontes Lacerda, com cerca de 50 mil habitantes. Foi lá que o futebol começou, aos sete anos, jogando nas ruas e na escola. Aos nove, ingressou no projeto "Grêmio Gol de Ouro", onde teve a base moldada por profissionais do futebol, algo que ele valorizou muito. No entanto, o futebol exige sacrifícios precoce: aos 13 anos, ele deixou o conforto do lar para buscar o seu sonho.

— Para falar a verdade, eu comecei como meia; com uns 12 anos eu atuava como camisa 8. Eu sempre me destacava nas escolinhas e era aprovado em peneiras. Mas com 15 anos, quando fui para o Casalar, em Araranguá (SC), me tornei ponta. Desde então, sigo nessa função — relembrou o atacante, que tem como grandes referências na posição Neymar e Rodrygo, do Real Madrid.

O Alicerce Familiar

A caminhada até o profissionalismo raramente é feita de forma solitária. No caso de Gaspar, o principal pilar de sustentação foi a sua tia, que assumiu a sua criação dos dois aos oito anos, período em que a mãe biológica residia nos Estados Unidos.

— Minha família apoiou muito, mas a minha tia, disparadamente, foi a pessoa que mais correu pelo meu sonho. Eu consigo imaginar que muitas pessoas duvidavam quando ela acreditava firmemente em mim. A porcentagem de dar certo no futebol é muito baixa, ainda mais vindo de uma cidade tão pequena, mas ela nunca deixou de acreditar — revelou durante entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O Maracanã na Memória e a Mente Blindada

Além dos dois gols no ano, Gaspar também tem uma assistência na temporada. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Antes de desembarcar na Serra Gaúcha, Gaspar viveu um dos momentos mais marcantes da sua carreira pelo Avaí, clube onde se profissionalizou. Ele enfrentou o Flamengo no Maracanã lotado, no jogo que marcou a despedida dos ídolos rubro-negros Diego Alves e Diego Ribas.

— Foi o meu terceiro jogo pelo Avaí. O palco em si, o Maracanã com 63 mil pessoas, tudo o que envolvia aquele dia ficou guardado na minha memória para sempre — contou Gaspar.

Essa experiência em grandes palcos moldou um atleta resiliente e mentalmente forte, características importantes para lidar com a pressão do futebol profissional. Quando questionado sobre o melhor conselho que já recebeu na vida, Gaspar é cirúrgico:

— Não se cobre tanto, o mundo já está cheio de pessoas para fazer isso por você. No nosso trabalho, a autocobrança excessiva é algo que às vezes destrói jogador de alto nível. É como se a cobrança estivesse no manual de quem quer chegar a grandes lugares, mas quando ela passa do limite, acaba nos prejudicando — refletiu o atacante Grená.