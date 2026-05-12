Do que o Juventude precisa para se classificar na Copa do Brasil

O Juventude decide, nesta quarta-feira (13), a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo contra o São Paulo inicia às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.
O Verdão está em desvantagem, pois perdeu o duelo de ida, no Morumbi, por 1 a 0, gol de Luciano. Só a vitória mantém vivas as chances da equipe de Maurício Barbieri avançar às oitavas de final.
Se vencer por um gol de diferença, a decisão irá aos pênaltis. Mas se derrotar os são-paulinos por dois ou mais gols, o Ju fica com a vaga no tempo normal. O São Paulo se classifica com empate ou vitória.
Próxima fase
Os confrontos da próxima etapa serão sorteados pela CBF. As oitavas de final da Copa do Brasil ocorrerão apenas após a Copa do Mundo, com previsão de ida em 1º ou 2 de agosto e os duelos de volta em 5 ou 6 de agosto.