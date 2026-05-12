Do que o Juventude precisa para se classificar na Copa do Brasil

Verdão, de Alan Kardec, não conseguiu balançar as redes no jogo de ida, no Morumbi. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude decide, nesta quarta-feira (13), a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo contra o São Paulo inicia às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Verdão está em desvantagem, pois perdeu o duelo de ida, no Morumbi, por 1 a 0, gol de Luciano. Só a vitória mantém vivas as chances da equipe de Maurício Barbieri avançar às oitavas de final.

Se vencer por um gol de diferença, a decisão irá aos pênaltis. Mas se derrotar os são-paulinos por dois ou mais gols, o Ju fica com a vaga no tempo normal. O São Paulo se classifica com empate ou vitória.

Próxima fase