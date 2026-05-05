Do que o Caxias precisa para chegar à semifinal da Copa Sul-Sudeste; saiba os possíveis adversários

Caxias busca classificação para a semifinal. Porthus Junior / Agencia RBS

A Copa Sul-Sudeste é encarada com importância pelo Caxias. Além de um título, a competição classifica para terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano, vaga que o time grená ainda não tem.

Líder do Grupo A, os comandados do técnico Marcelo Cabo entram em campo pela última rodada da primeira fase nesta quarta-feira (6), às 21h30min, diante do São Bernardo, no estádio 1º de maio.

Um vitória contra o já eliminado São Bernardo garante a classificação sem depender de outros resultados. O time grená chegaria a 13 pontos e só a Chapecoense pode igualar (se também vencer e for a 13). Novorizontino e Cianorte parariam em 11.

Se o Caxias empatar vai a 11 pontos. Aqui o Caxias pode classificar também, mas há combinações. Nesse caso, Se Novorizontino e o Cianorte vencerem, a Chapecoense não pode ganhar o seu jogo. Ou ainda, se a Chapecoense vencer, o Novorizontino precisa no máximo empatar e o Cianorte não tirar saldo de gols.

Se o Caxias perder para o São Bernardo, precisa secar resultados, porque a Chapecoense pode ir a 13, Novorizontino e Cianorte podem ir a 11 e ultrapassar. O Novorizontino e o Cianorte não podem vencer. Se um deles ganhar, a Chapecoense não poderá vencer.

Todos os jogos decisivos serão disputados no mesmo horário. Nos confrontos que impactam diretamente a situação do Caxias, o Novorizontino visita o Volta Redonda, o Cianorte enfrenta o América-MG fora de casa, em Belo Horizonte, e a Chapecoense encara o Operário-PR no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Semifinal

Os confrontos da semifinal da Copa Sul-Sudeste serão definidos conforme a classificação obtida na primeira etapa da competição. Pelo regulamento, as partidas irão opor o 1º colocado do Grupo A contra o 2º do Grupo A, assim como o 1º do Grupo B enfrentará o 2º do Grupo B.

Com isso, os possíveis adversários do Caxias na semifinal são: Chapecoense, Novorizontino e Cianorte.

Os clubes que terminaram a 1ª fase na primeira colocação de cada grupo terão o mando de campo nos jogos de volta desta fase.

Combinações para o Caxias classificar

Se o Caxias vencer:

classificado;

Se o Caxias empatar:

Se Novorizontino e Cianorte vencerem, a Chapecoense não pode ganhar seu jogo;

Caso a Chapecoense vença, o Novorizontino precisa empatar e o Cianorte não pode tirar o saldo de gols do Caxias;

Se o Caxias perder:

Novorizontino e o Cianorte não podem vencer.

Se um dos dois ganhar, a Chapecoense precisa perder.