Do Leste Europeu ao Centenário: Ídolo na Bulgária, Busatto vira sinônimo de segurança no gol do Caxias  

Goleiro foi contratado após o Gauchão 2026. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Nas pequenas cidades de Arroio do Tigre e Segredo, onde a população somada preenchem as arquibancadas do Estádio Centenário, o silêncio e a calmaria são características. Foi lá, entre campos de feijão, fumo e canchas de bocha, que Gustavo Busatto moldou o caráter que hoje sustenta a meta do gol do Caxias.

Após uma década de distância do Rio Grande do Sul, e uma passagem histórica pela Europa, o goleiro de 35 anos completou 11 jogos com a camisa grená, transformando a antiga insegurança do setor em uma confiança sólida.

A trajetória de Busatto é marcada pela paciência. No Grêmio, onde permaneceu até 2014, ele viveu a "universidade dos goleiros". Foram quatro anos trabalhando diariamente ao lado de Marcelo Grohe, por exemplo. Mas foi no Leste Europeu que ele provou seu valor. Entre 2019 e 2025, Busatto se tornou ídolo no CSKA Sofia, com mais de 200 partidas pelo clube, entrando para a história.

— Consegui quebrar vários recordes. Sou o estrangeiro com o maior número de jogos europeus pelo clube. Foi um momento muito bom. O clube estava 'adormecido', há seis anos sem títulos e quinze sem competições europeias. No primeiro ano, já fomos campeões da Copa da Bulgária. Hoje, se você chegar lá e falar meu nome, todos conhecem a história que deixei — comentou o camisa 1.

O Choro que Cruzou o Oceano

A proposta do Caxias não foi apenas um contrato profissional, foi um resgate emocional. A distância geográfica impunha uma barreira difícil entre Busatto e sua família.

— Minha família foi o ponto determinante. Quando liguei para minha mãe e para minha irmã falando que viria para o Caxias, elas começaram a chorar. Ela falava era isso que eu pedia pra Deus que eu queria estar mais perto de mim porque a minha filha nasceu na Bulgária e a minha mãe foi pra Bulgária quando ela nasceu, mas o contato era mínimo. Sempre quando a gente fazia despedida era um choro era algo que demorava dias pra passar aquele sentimento — revelou o atleta em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

O Perfeccionismo como Escudo

Muitos duvidavam se o goleiro, habituado ao ritmo europeu, conseguiria performar de imediato novamente no futebol gaúcho. A resposta veio de forma imediata, sem esperas. Antes mesmo de se apresentar ao técnico grená, Busatto contratou uma equipe particular para treinar em dois turnos durante as férias.

— Esse ponto de interrogação ficou quando me contrataram. Será que o Busato está pronto? Será que no Caxias ele vai conseguir manter o ritmo? Mas eu me preparei muito, eu cheguei da Bulgária em janeiro, eu tive um mês que eu fiquei em casa, mas nesse momento eu contratei um treinador, um preparador físico — declarou o atleta, que completou:

— Sou muito perfeccionista. Às vezes as pessoas entendem mal a minha competitividade no dia a dia, mas eu sempre fui assim.

Além das Quatro Linhas

Busatto também tem passagens por Ituano, Sampaio Corrêa e Náutico. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Se não fosse pelo destino das luvas, Busatto poderia estar hoje cuidando da terra. Seu pai desejava que ele fosse agrônomo, uma profissão que dialoga com as origens da família. Quando o estresse das partidas aumenta, o goleiro busca refúgio em uma tradição de gerações: a bocha.

— Sempre que visitava meus pais, quando estava fora, o sábado e o domingo eram sagrados para o jogo de bocha com meu pai e meu vô — recordou.

Hoje, com a meta protegida e a família nas arquibancadas, Busatto parece ter encontrado o equilíbrio que todo atleta deseja, de estar jogando bem e ter a família ao lado. Ele não busca apenas defesas; busca quebrar o jejum de títulos do Caxias, deixando uma marca perto da terra que o projetou ao futebol: