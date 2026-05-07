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Do Leste Europeu ao Centenário: Ídolo na Bulgária, Busatto vira sinônimo de segurança no gol do Caxias  

Após passagem de destaque pelo CSKA Sofia, Busatto chegou ao Caxias e reforçou a confiança defensiva

Tiago Nunes

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Eduardo Costa

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