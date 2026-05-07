Do goleiro ao treinador: sete atletas do Criciúma já jogaram pelo Juventude

Goleiro Airton reencontrará seu ex-clube neste sábado (9). Porthus Junior / Agencia RBS

Não bastasse o confronto entre Juventude e Criciúma, neste sábado (9), ser direto por uma vaga no G-6 da Série B, o encontro entre os dois ainda reunirá velhos conhecidos da Papada no lado catarinense.

Da equipe considerada titular, quatro jogadores já vestiram a camisa do Verdão: o goleiro Airton, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, além dos atacantes Nicolas e Fellipe Mateus.

E ainda por cima, quem irá comandar o Tigre é o técnico Eduardo Baptista, que esteve em 2022 no Alfredo Jaconi e, mesmo não tendo uma boa campanha junto à equipe que disputava o Brasileirão (a passagem foi de 17 jogos com três vitórias) deixou uma boa impressão pela metodologia de trabalho aplicado.

O elenco da equipe catarinense ainda conta com o zagueiro César Martins, 33 anos, em recuperação no DM, e que vestiu a camisa do Ju em 2018; o volante Jean Irmer, 31, titular em boa parte da campanha do acesso alviverde à Série A de 2024, além do atacante Diego Gonçalves, 31, que jogou pelo Ju o Brasileirão de 2024.

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Confira abaixo como foi a passagem dos titulares do Tigre no Alfredo Jaconi:

Airton, goleiro, 31 anos

Airton atuou em três temporadas no Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Gaúcho de São Marcos, o goleiro Airton formou-se na base alviverde e foi alçado à equipe principal no ano de 2013. Dois anos depois, quando já era uma das principais revelações do clube depois da geração de Alex Telles, Ramiro e Bressan, Airton foi vendido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, por cerca de R$ 1 milhão. O Ju ficou com o 100% dos valores da negociação. O goleiro disputou 35 partidas pelo Alviverde.

Marcelo Hermes, lateral-esquerdo, 31 anos

Hermes deixou o Ju ao fim do ano passado e retornou ao Tigre. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Emprestado pelo Tigre ao Ju no ano passado, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes tornou-se uma das principais figuras da equipe, mesmo com o rebaixamento no Brasileirão. Foram 22 partidas com a camisa alviverde, com dois gols e cinco assistências. O Verdão não conseguiu renovar o contrato do meia que permaneceu no Criciúma em 2026.

Nicolas, atacante, 36 anos

Formado no Ju, Nicolas ainda passou pelo rival, Caxias. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O experiente atacante Nicolas já rodou o país por mais de 15 clubes durante sua carreira. O que muitos torcedores podem não lembrar é que o jogador é cria da base alviverde. Natural da cidade de Alegria, no noroeste do Estado, Nicolas deixou a equipe sub-20 do Ju em 2008, e passou, inclusive, pelo rival, Caxias, oito anos mais tarde.

Fellipe Mateus, atacante, 35 anos

Fellipe Mateus atuou em 26 partidas pelo Ju no ano de 2018. Porthus Junior / Agencia RBS

O atacante Fellipe Mateus está em sua sexta temporada vestindo a camisa do Tigre. Em 2018, o atleta que pertencia ao Boa Esporte-MG foi emprestado para o Juventude. O clube acabou sendo rebaixado para a terceira divisão nacional. Mas Fellipe Mateus atuou em 26 partidas, com três gols e uma assistência.

Eduardo Baptista, técnico, 54 anos

Baptista venceu apenas três partidas pelo Ju, mas seu trabalho foi elogiado internamente. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Sempre lembrado a cada troca de técnico no Alfredo Jaconi, Eduardo Baptista dirige o Criciúma desde o ano passado. Atualmente é o quarto treinador com trabalho mais longevo no país. O profissional comandou o Verdão em 17 partidas no ano de 2022.