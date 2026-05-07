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Tigre alviverde
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Do goleiro ao treinador: sete atletas do Criciúma já jogaram pelo Juventude

Equipes se enfrentam pela oitava rodada da Série B, no Alfredo Jaconi, neste sábado (9). Quatro jogadores da equipe titular, mais o técnico Eduardo Baptista, já estiveram no Verdão

Rafael Rinaldi

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