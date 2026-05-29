DM zerado, uma dúvida e meta de pontos: técnico do Caxias projeta duelo contra o Ituano, no Centenário

Marcelo Cabo tem 100% de aproveitamento em casa na Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias entra em campo neste sábado (30), às 19h30, no Estádio Centenário, para um dos compromissos mais importantes desta primeira metade da Série C do Campeonato Brasileiro. Diante do Ituano, em partida válida pela 9ª rodada, o Grená tem a oportunidade de ouro de carimbar a força de seu mando de campo, encostar em um adversário direto e consolidar seu lugar na zona de classificação para a próxima fase. O Caxias ocupa atualmente a 7ª posição, com 12 pontos, enquanto a equipe paulista está na 4ª colocação, com 16.

Após enfrentar dificuldades com as condições do gramado na última rodada diante do Maranhão, Marcelo Cabo projeta uma postura diferente no Centenário. A grande novidade da semana foi o retorno do lateral-direito Felipe Albuquerque, recuperado de uma lesão na coxa. Contudo, o técnico manteve a dúvida se ele começa entre os titulares.

— O Felipe já treinou e vai para mais uma sessão de atividades antes de definirmos a escalação. Mas o grande ponto positivo é ver o nosso departamento médico mais uma vez vazio, no bom sentido. Não temos ninguém lesionado. Isso é fruto de um trabalho integrado e multidisciplinar muito bem feito pelos nossos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos. Conseguir reabilitar e recuperar jogadores antes do prazo, como foi o caso do Grigor, e sem que ocorram recidivas, mostra que todos os setores do nosso staff estão em perfeita sincronia — celebrou o comandante.

Respeito ao Adversário e a Meta dos 15 Pontos

O adversário de sábado, contudo, promete impor o teste mais complexo para o Caxias dentro de seus domínios até aqui. O Ituano, comandado pelo experiente treinador Mazola Júnior, vem de três vitórias consecutivas, além de ter vencido o clássico regional contra o Guarani fora de casa recentemente.

— O Ituano mantém a mesma base de atletas, é uma equipe muito consistente e muito bem treinada pelo Mazola, um profissional experiente de quem tenho um respeito muito grande. É um time que sabe exatamente o que fazer com e sem a bola. Pela análise que fizemos durante a semana com o Gabriel e o Félix, prevejo que talvez seja o adversário que nos trará mais dificuldades no Centenário. Mas a nossa equipe está excelentemente preparada — analisou Cabo.

Mesmo reconhecendo o poderio paulista, o treinador demonstrou total confiança no fator local e relembrou os números recentes que dão sustentação ao trabalho grená: cinco jogos de invencibilidade no campeonato e três partidas consecutivas sem sofrer gols. Para o técnico, o respeito conquistado no Centenário precisa se traduzir em três pontos para o planejamento matemático da comissão.