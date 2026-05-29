DM zerado, uma dúvida e meta de pontos: técnico do Caxias projeta duelo contra o Ituano, no Centenário

O Caxias entra em campo neste sábado (30), às 19h30, no Estádio Centenário, para um dos compromissos mais importantes desta primeira metade da Série C do Campeonato Brasileiro. Diante do Ituano, em partida válida pela 9ª rodada, o Grená tem a oportunidade de ouro de carimbar a força de seu mando de campo, encostar em um adversário direto e consolidar seu lugar na zona de classificação para a próxima fase. O Caxias ocupa atualmente a 7ª posição, com 12 pontos, enquanto a equipe paulista está na 4ª colocação, com 16.
Após enfrentar dificuldades com as condições do gramado na última rodada diante do Maranhão, Marcelo Cabo projeta uma postura diferente no Centenário. A grande novidade da semana foi o retorno do lateral-direito Felipe Albuquerque, recuperado de uma lesão na coxa. Contudo, o técnico manteve a dúvida se ele começa entre os titulares.
— O Felipe já treinou e vai para mais uma sessão de atividades antes de definirmos a escalação. Mas o grande ponto positivo é ver o nosso departamento médico mais uma vez vazio, no bom sentido. Não temos ninguém lesionado. Isso é fruto de um trabalho integrado e multidisciplinar muito bem feito pelos nossos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos. Conseguir reabilitar e recuperar jogadores antes do prazo, como foi o caso do Grigor, e sem que ocorram recidivas, mostra que todos os setores do nosso staff estão em perfeita sincronia — celebrou o comandante.
Respeito ao Adversário e a Meta dos 15 Pontos
O adversário de sábado, contudo, promete impor o teste mais complexo para o Caxias dentro de seus domínios até aqui. O Ituano, comandado pelo experiente treinador Mazola Júnior, vem de três vitórias consecutivas, além de ter vencido o clássico regional contra o Guarani fora de casa recentemente.
— O Ituano mantém a mesma base de atletas, é uma equipe muito consistente e muito bem treinada pelo Mazola, um profissional experiente de quem tenho um respeito muito grande. É um time que sabe exatamente o que fazer com e sem a bola. Pela análise que fizemos durante a semana com o Gabriel e o Félix, prevejo que talvez seja o adversário que nos trará mais dificuldades no Centenário. Mas a nossa equipe está excelentemente preparada — analisou Cabo.
Mesmo reconhecendo o poderio paulista, o treinador demonstrou total confiança no fator local e relembrou os números recentes que dão sustentação ao trabalho grená: cinco jogos de invencibilidade no campeonato e três partidas consecutivas sem sofrer gols. Para o técnico, o respeito conquistado no Centenário precisa se traduzir em três pontos para o planejamento matemático da comissão.
— Nós reconstruímos aquela atmosfera de sermos um time temido e respeitado dentro de casa. Uma vitória neste sábado é crucial porque nos fará ganhar duas ou três posições na tabela e nos levará aos 15 pontos. Estabelecemos como meta interna atingir os 15 pontos até a nona rodada, pois consideramos uma margem segura para administrar a segunda metade da competição dentro do nosso planejamento de média de 1,6 ponto por jogo. Nosso primeiro grande objetivo é a classificação. Não podemos falar em acesso sem antes carimbarmos a vaga, por isso o Ituano é o nosso foco absoluto neste sábado —concluiu o treinador.