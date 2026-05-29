Esportes

Boa fase
Notícia

DM zerado, uma dúvida e meta de pontos: técnico do Caxias projeta duelo contra o Ituano, no Centenário

Caxias soma cinco jogos de invencibilidade e três sem sofrer gols na Série C

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS