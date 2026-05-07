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Desabafo do comandante: "A responsabilidade é minha", afirma técnico após Caxias ser eliminado pela quarta vez no ano

Empate contra o time reserva do São Bernardo eliminou o Caxias da Copa Sul-Sudeste, marcando a quarta queda sob comando de Marcelo Cabo

Tiago Nunes

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