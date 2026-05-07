Desabafo do comandante: "A responsabilidade é minha", afirma técnico após Caxias ser eliminado pela quarta vez no ano

Técnico Marcelo Cabo volta viver momento de pressão no Centenário. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A desconfiança voltou a trazer instabilidade ao Caxias. O empate em 1 a 1 com o time reserva do São Bernardo — equipe que entrou em campo já eliminada e terminou na lanterna do grupo — selou o destino do Caxias na Copa Sul-Sudeste. O resultado empurrou o Grená para a terceira posição do Grupo A, resultando na queda na competição Nacional e marcando a quarta eliminação sob o comando de Marcelo Cabo na temporada 2026.

Apesar do revés e da frustração da torcida, o técnico Marcelo Cabo adotou uma postura de proteção aos seus atletas. Em entrevista à Rádio Caxias depois do jogo, o treinador enfatizou que o elenco atual não deve carregar o peso dos fracassos anteriores no Gauchão e na Copa do Brasil, citando a grande reformulação promovida pelo clube.

— A responsabilidade é minha. Os jogadores entregaram tudo o que puderam dentro de campo hoje. Eu não posso jogar neste grupo as outras três eliminações, pois este é um elenco novo. Seria covardia da minha parte. Se quiserem colocar na conta, coloquem na minha, mas não na destes jogadores. Eles são homens de caráter e estão trabalhando muito — afirmou o treinador.

Invencibilidade x Eficácia

Cabo tentou minimizar o impacto da queda destacando a sequência recente sem derrotas. Entretanto, os empates em momentos decisivos pesaram contra a classificação. Para o técnico, o nível do adversário, mesmo com reservas, foi subestimado externamente.

— É a quarta eliminação do ano, mas este time está há quatro jogos invicto, com duas vitórias e dois empates. Estamos todos muito chateados, mas é preciso refletir: são 15 novas contratações e quase 15 saídas. Se o São Bernardo começasse hoje a Série B com esses jogadores que enfrentamos, eles teriam sucesso, pois é um time muito qualificado — defendeu Cabo.