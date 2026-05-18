Depois de golear na estreia da Série Ouro, ACBF busca recuperação na LNF contra o Magnus

Atual campeã da Série Ouro, ACBF iniciou a competição dando oportunidade aos jovens da base. Kamily Biasi / ACBF/Divulgação

No domingo (17), a ACBF estreou na Série Ouro do Estadual não tomando conhecimento da Associação Brasil de Futsal (ABF), de São Lourenço do Sul: vitória por 9 a 0, em Carlos Barbosa. Os gols foram de Barbosinha (2), Luis (2), Vitinho (2), Juninho, Otanha e Fogaça.

Atual campeã da Série Ouro, a equipe laranja iniciou mais uma caminhada em busca de protagonismo no cenário gaúcho utilizando boa parte do elenco sub-20, comandado pelo técnico Sandro Junior, no Estadual. O grupo também disputa atualmente a Taça Farroupilha e chegou à final, diante do Vélez Camaquã. As decisões ocorrem nos dias 23 e 30 de maio, com o primeiro jogo em Carlos Barbosa.

Leia Mais ACBF sofre primeira derrota na Liga Nacional de Futsal

Já a equipe de Peri Fuentes volta as atenções para a disputa da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste terça-feira (19), o time laranja recebe o Magnus, a partir das 19h30min, pela sétima rodada, no Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa.

A ACBF sofreu a primeira derrota na competição diante do Joinville, quando levou 4 a 2, fora de casa. Em sétimo lugar na tabela, com 11 pontos, a equipe da Serra pode pular para o quarto lugar em caso de vitória.