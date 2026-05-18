Esportes

7ª rodada
Notícia

Depois de golear na estreia da Série Ouro, ACBF busca recuperação na LNF contra o Magnus

Equipe laranja entre em quadra nesta terça-feira (19), às 19h30min, o Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS