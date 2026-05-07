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De virada, Juventude vence o Tombense e conquista primeira vitória na Copa Sul-Sudeste

Mesmo eliminado, time alviverde buscou o resultado positivo em partida que encerrou a participação do Verdão na competição

Eduardo Costa

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