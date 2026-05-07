De virada, Juventude vence o Tombense e conquista primeira vitória na Copa Sul-Sudeste

Ray Breno marcou um dos gols da vitória do Juventude. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude encerrou sua participação na Copa Sul-Sudeste com vitória. Nesta quarta-feira (6), o time jovens do Verdão buscou a virada, 2 a 1, diante do Tombense, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Ray Breno e Kauã Costa marcaram os gols. Com isso, o Ju terminou a competição com quatro pontos e na vice-lanterna do Grupo B.

O time alviverde, comandado por Gerson Ramos, atuou com: Léo Agliardi; Kauã Costa, Clebio (LH) e Schaffer; Carlinhos, Kaynan (Kauê Lima), Davi Góes (Pedro Henrique), Ray Breno e Henzo (Luiz Eduardo); Scatolin e Lucca Amaro (Lucas Borges).

Igualdade

A Tombense começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Luiz Felipe, que desviou de cabeça após cobrança de falta de Keliton: 1 a 0. Depois do gol, o confronto ficou equilibrado, com as duas equipes apostando em chutes de fora da área, mas sem eficiência nas finalizações.

O Juventude cresceu na reta final da primeira etapa e passou a levar mais perigo. Aos 30 minutos, Ray Breno cobrou falta e o goleiro Alan fez a firme defesa. A Tombense respondeu aos 37, novamente com Luiz Felipe, que finalizou para fora, após cruzamento de Gustavo Xavier.

O Verdão aumentou suas chegadas e criou boas chances, com Scatolin que finalizou de fora da área e o goleiro Alan espalmou. Depois foi a vez dos mineiros em jogada de Keliton, que exigiu duas defesas seguidas de Léo Agliardi. Já aos 43, Carlinhos sofreu pênalti. Na cobrança, Ray Breno bateu rasteiro no canto direito e deixou tudo igual: 1 a 1.

Etapa final

Kauã Costa marcou o segundo gol do Juventude. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

O segundo tempo começou movimentado, com o Tombense melhor e levando perigo logo aos sete minutos, quando João Vitor Lima finalizou e Léo Agliardi espalmou. As tentativas seguiam intensas aos 13, com duas chances seguidas: João Vitor Lima voltou a exigir defesa de Léo Agliardi, e Keliton parou novamente no goleiro alviverde. Na sequência, Luiz Felipe também finalizou para mais uma intervenção segura.

O Juventude teve, até então, sua principal oportunidade aos 22 minutos. LH arriscou de fora da área, Alan defendeu e, no rebote, Scatolin marcou, mas o lance foi anulado por impedimento. Depois disso, o jogo seguiu aberto, com o Papo tentando equilibrar as ações diante do volume ofensivo da equipe mineira.