De virada, Juventude vence o Tombense e conquista primeira vitória na Copa Sul-Sudeste

O Juventude encerrou sua participação na Copa Sul-Sudeste com vitória. Nesta quarta-feira (6), o time jovens do Verdão buscou a virada, 2 a 1, diante do Tombense, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Ray Breno e Kauã Costa marcaram os gols. Com isso, o Ju terminou a competição com quatro pontos e na vice-lanterna do Grupo B.
O time alviverde, comandado por Gerson Ramos, atuou com: Léo Agliardi; Kauã Costa, Clebio (LH) e Schaffer; Carlinhos, Kaynan (Kauê Lima), Davi Góes (Pedro Henrique), Ray Breno e Henzo (Luiz Eduardo); Scatolin e Lucca Amaro (Lucas Borges).
Igualdade
A Tombense começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Luiz Felipe, que desviou de cabeça após cobrança de falta de Keliton: 1 a 0. Depois do gol, o confronto ficou equilibrado, com as duas equipes apostando em chutes de fora da área, mas sem eficiência nas finalizações.
O Juventude cresceu na reta final da primeira etapa e passou a levar mais perigo. Aos 30 minutos, Ray Breno cobrou falta e o goleiro Alan fez a firme defesa. A Tombense respondeu aos 37, novamente com Luiz Felipe, que finalizou para fora, após cruzamento de Gustavo Xavier.
O Verdão aumentou suas chegadas e criou boas chances, com Scatolin que finalizou de fora da área e o goleiro Alan espalmou. Depois foi a vez dos mineiros em jogada de Keliton, que exigiu duas defesas seguidas de Léo Agliardi. Já aos 43, Carlinhos sofreu pênalti. Na cobrança, Ray Breno bateu rasteiro no canto direito e deixou tudo igual: 1 a 1.
Etapa final
O segundo tempo começou movimentado, com o Tombense melhor e levando perigo logo aos sete minutos, quando João Vitor Lima finalizou e Léo Agliardi espalmou. As tentativas seguiam intensas aos 13, com duas chances seguidas: João Vitor Lima voltou a exigir defesa de Léo Agliardi, e Keliton parou novamente no goleiro alviverde. Na sequência, Luiz Felipe também finalizou para mais uma intervenção segura.
O Juventude teve, até então, sua principal oportunidade aos 22 minutos. LH arriscou de fora da área, Alan defendeu e, no rebote, Scatolin marcou, mas o lance foi anulado por impedimento. Depois disso, o jogo seguiu aberto, com o Papo tentando equilibrar as ações diante do volume ofensivo da equipe mineira.
A virada veio aos 34, quando LH cruzou e Kauã Costa apareceu para desviar de cabeça e fazer 2 a 1 para o Juventude. A Tombense respondeu rapidamente e voltou a assustar com Felipinho, parado por Léo Agliardi. Aos 38, o time visitante teve pênalti a favor, mas João Oliveira desperdiçou, com o goleiro alviverde garantindo a defesa e mantendo a única vitória da equipe na competição.