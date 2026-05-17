De virada, Juventude é derrotado pelo Flamengo no Brasileirão Sub-20

O Juventude até tentou, mas não conseguiu superar a má fase e sofreu mais uma derrota no Brasileirão Sub-20. No Estádio Homero Soldatelli, o Papo sofreu a virada e perdeu por 3 a 2 para o Flamengo. A partida aconteceu neste sábado (16), pela 12ª rodada.
Com mais um revés, a equipe comandada por Filipe Dias está estacionada na última posição, com seis pontos. Neste momento, o Ju estaria sendo rebaixado junto com Cuiabá e Avaí, que tem oito pontos.
Na próxima quarta-feira (20), o Verdão enfrenta o Fluminense, fora de casa. Antes da primeira fase acabar, a equipe ainda enfrenta Athletico-PR, Bahia, São Paulo, Avaí, Cuiabá e Corinthians na luta contra o rebaixamento.
Bola de Neve
O Juventude criou boas oportunidades ao longo da primeira etapa, mas foi o Rubro-Negro quem abriu o placar. Aos 19 minutos, o zagueiro Da Mata balançou as redes.
Aos 33, Gabriel Borges chutou de fora da área e o goleiro fez grande defesa. Um minuto depois, o árbitro assinalou pênalti para o Ju, convertido por Carlinhos.
Precisando do resultado positivo para uma recuperação, o Papo voltou do intervalo pressionando. Aos oito, Carlinhos tentou encobrir o goleiro, mas a bola passou rente ao travessão. Aos 30, ele de novo. O atacante foi rápido, driblou a marcação e deslocou o goleiro para virar para o Ju.
Porém, a alegria durou pouco. Aos 36, Pablo empatou para os cariocas, de pênalti e, quatro minutos depois, Victor Hugo virou para os Garotos do Ninho.
O Verdão atuou com: Joaquim; Marco Anthonio (Alexandre), Kauê Lima (Augusto Mezzomo), Gabriel Borges, Matheus Henrique e Henzo; Kaynan (Eliseu), Nicolas Begliardi (Alê Moller) e Luisinho (Maiquel); Xande (Nathan) e Carlinhos.