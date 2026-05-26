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Oitavas de final
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De olho no Atlético-MG, Juventude pode turbinar orçamento com premiação; veja valores

O time alviverde reencontra o Galo na competição nacional e buscará vaga nas quartas de final. Os dois confrontos eliminatório serão no mês de agosto

Eduardo Costa

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