De olho no Atlético-MG, Juventude pode turbinar orçamento com premiação; veja valores

Mandaca marcou o gol da classificação às oitavas de final diante do São Paulo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude buscará uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. Os dois confrontos eliminatório serão no mês de agosto, com a ida em Minas Gerais e a decisão no Estádio Alfredo Jaconi.

Nas fases iniciais da competição, o Juventude clube acumulou premiações importantes com as classificações. Pela participação na segunda fase, recebeu R$ 1,38 milhão. Ao eliminar o Guaporé, mais R$ 1,53 milhão.

Na etapa seguinte, a vaga diante da Tuna Luso rendeu mais R$ 1,68 milhão, enquanto a classificação sobre o Águia de Marabá, na quarta fase, acrescentou R$ 2 milhões. Já na quinta fase, ao superar o São Paulo, somou outros R$ 3 milhões.

Com classificações até o momento na Copa do Brasil, os cofres alviverdes já acumularam aproximadamente R$ 9,6 milhões em premiação. Isso representa 24,6% do orçamento inicial de R$ 39 milhões, que tinha a possibilidade de crescimento ao longo do ano.

Caso consiga a classificação para a próxima etapa diante do Atlético-MG, o time ainda terá direito a mais R$ 4 milhões em premiação. Se isso acontecer, esse número de premiação pode chegar a quase 35% do orçamento inicial.

Juventude na Copa do Brasil

Segunda fase - R$ 1,38 milhão pela participação / Eliminou o Guaporé

Terceira fase - R$ 1,53 milhão / Eliminou a Tuna Luso

Quarta fase - R$ 1,68 milhão / Eliminou o Águia de Marabá

Quinta fase - R$ 2 milhões / Eliminou o São Paulo

Oitavas de final - Já garantiu R$ 3 milhões; Se passar para as quartas, leva mais R$ 4 milhões



