Da Seleção Brasileira para Caxias do Sul: Darlan Souza é confirmado para segunda edição do Gigantes do Vôlei

Oposto foi campeão da Copa Itália. FIVB / Divulgação

Vivendo grande fase no voleibol internacional, Darlan Souza é mais um dos grandes nomes do voleibol brasileiro confirmados para o Gigantes do Vôlei. A segunda edição do evento acontece neste sábado (23), às 14h, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.

Em sua primeira temporada no exterior, o oposto conquistou a Copa Itália e, após o evento em Caxias do Sul, volta suas atenções para a Seleção Brasileira, na disputa da Liga das Nações, ao lado do levantador caxiense Fernando Cachopa. Na próxima temporada europeia, o atleta defenderá o tradicional Halkbank, da Turquia.

Darlan ressaltou a importância do evento e a representatividade para o fortalecimento do esporte em diferentes regiões do país.

— É um prazer contribuir com iniciativas como essa da RS Olímpico. Ações assim são muito importantes porque levam o voleibol para todo o Brasil, incentivando novos atletas a praticarem esse esporte lindo. É importante ver o Rio Grande do Sul novamente no cenário do voleibol — disse o oposto.

O Gigantes do Vôlei também contará com a presença de outros grandes nomes como Bruninho, Lucão, Fernando Cachopa, Éder Carbonera, Maurício Borges, Theo Lopes, Raphael Vieira de Oliveira, Abouba, Angel Dennis e Renato Pato.

Antes da partida principal, marcada para as 17h, o público poderá acompanhar a partida preliminar entre as equipes femininas sub-19 da APV e do Recreio da Juventude.

Os ingressos podem ser adquiridos através desse link. Os portões do Ginásio do Sesi abrem às 12h. A expectativa da organização é repetir a edição de 2025, que reuniu mais de 5 mil pessoas, e lotar o ginásio.