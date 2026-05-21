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Da Seleção Brasileira para Caxias do Sul: Darlan Souza é confirmado para segunda edição do Gigantes do Vôlei

Evento acontece neste sábado (23), a partir das 14h, no Ginásio do Sesi 

Camila Corso

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