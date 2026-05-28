Copa Truck: Maicon Roncen tem nova etapa com foco em manter a liderança

O pensamento de Maicon Roncen é manter a consistência no trabalho que vem sendo feito e ter foco na tabela. Pela quarta etapa da Copa Truck, o piloto gaúcho corre neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Com a ampliação da liderança na classe Elite, Roncen mantém o foco em pontuar bem nas corridas e manter o topo da tabela. Após três etapas, Roncen lidera o campeonato com 94 pontos, 20 a mais que o segundo colocado.
— Seguimos com foco em escapar de problemas para pontuar em ambas as corridas do fim de semana. Apesar de ter ampliado a margem de liderança, nosso objetivo é sempre buscar bons pontos — disse o piloto.
As corridas iniciam às 12h10min de domingo (31), com transmissão em TV aberta pela Band e também nos canais de YouTube da categoria e do Acelerados.