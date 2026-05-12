Contra o Paysandu, Caxias relembra duelo marcado por virada histórica há 25 anos

Fábio Araújo comemora a vitória do Caxias sobre o Paysandu em 19 de dezembro de 2001. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias volta a campo na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17), às 16h, no Estádio Centenário. O confronto será diante do Paysandu, atual líder da competição, com 14 pontos em seis jogos. Será o reencontro dos dois clubes 25 anos depois de uma vitória emblemática do time grená.

No dia 19 de dezembro de 2001, o Caxias enfrentava, no Estádio Centenário, o Paysandu pela penúltima rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O time grená venceu, de virada, por 4 a 3 e o resultado deixaria o clube a um empate da Série A no fatídico confronto seguinte que aconteceu diante do Figueirense.

Nesse duelo diante do Paysandu, o Caxias realizou uma das maiores viradas de sua história. Um 3 a 0 transformou-se em 4 a 3. O duelo marcava a estreia do técnico Ernesto Guedes. O Caxias levou três gols em apenas 30 minutos. Dois de Zé Augusto, e outro, contra, do zagueiro Jairo Santos.

No primeiro tempo, Gil Baiano fez um golaço, já nos acréscimos e descontou. Foi aí que tudo começou. O atacante Fábio Araújo entrou no lugar de Léo durante o primeiro tempo para mudar a história do jogo no segundo. Foi ele quem, aos 10 minutos, aproveitou o cruzamento de Israel, dominou e chutou para fazer o 3 a 2. Fábio Araújo também foi quem teve a coragem de meter a cabeça na bola aos 15, após cobrança de escanteio de Cléber, para empatar: 3 a 3.

O herói Fábio Araújo decretou a virada espetacular nos acréscimos de um segundo tempo para ficar guardado na memória de todos os grenás: 4 a 3. O Caxias atuou com: Sadi; Emerson (Marcos Paulista), Jairo Santos e Felipe; Cléber, Claudio e Léo (Fábio Araújo), Gil Baiano e Leandro Costa (Israel); Delmer e Maurício.