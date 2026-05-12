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Contra o Paysandu, Caxias relembra duelo marcado por virada histórica há 25 anos

Adversário do próximo domingo (17) é o atual líder da Série C. Em 2001, jogo no Estádio Centenário entrou para a lista de grandes vitórias do time grená

Eduardo Costa

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