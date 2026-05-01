Contra o Marreco, ACBF busca primeira vitória fora de casa pela Liga Nacional de Futsal

Depois de um jogo emocionante na estreia da Copa LNF, com classificação serrana, a ACBF volta à quadra neste sábado (2), pela Liga Nacional de Futsal. Pela quarta rodada, enfrenta o Marreco, às 18h30min, no Ginásio Arrudão, na cidade paranaense de Francisco Beltrão.
Na última rodada, a equipe conheceu a primeira vitória na competição. Em Carlos Barbosa, venceu o Corinthians, por 3 a 2. Pelo mesmo placar, os paranaenses perderam para o Magnus.
Na tabela, a Laranja Mecânica ocupa a sétima colocação, com cinco pontos. Foram dois empates e uma vitória, garantindo a invencibilidade no torneio. Já o Marreco ainda não pontuou, após três jogos.
O técnico Peri Fuentes segue sem contar com quatro atletas, entregues ao departamento médico: o ala Kayke, o pivô Vilela, o fixo Gian e o goleiro Henrique.
Lucas Otanha, novo contratado da ACBF, chegou à cidade nesta quinta-feira (30). O fixo passará por exames antes de ser apresentado oficialmente e estrear com a camisa laranja.
Através do Youtube, a LNFTV anuncia a transmissão.