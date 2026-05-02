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Série B
Notícia

Consistência defensiva é o principal trunfo do Juventude para encarar o Atlético-GO fora de casa

Equipe alviverde vem de três vitórias seguidas onde não sofreu gols e volta a campo neste domingo (2), no Estádio Antônio Acioly

Maurício Reolon

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