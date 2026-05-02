Consistência defensiva é o principal trunfo do Juventude para encarar o Atlético-GO fora de casa

Volante voltou ao time titular na última partida. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude vive um bom momento dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e quer manter esse embalo positivo diante do Atlético-GO, neste domingo (2). O duelo, válido pela sétima rodada, inicia às 18h30min, no Estádio Antônio Acioly, em Goiânia.

Uma das apostas da equipe de Maurício Barbieri está na consistência defensiva. O Ju vem de três vitórias seguidas onde não sofreu gols. No recorte geral, em seis jogos, a equipe não foi vazada em quatro deles.

— Esse é um fator muito importante dentro da competição. Você não sofrendo gols fica mais perto da vitória. A gente tem trabalhado muito bem neste aspecto e precisamos manter essa constância para chegar ao nosso objetivo final — avaliou Lucas Mineiro, que retornou ao time titular diante do Londrina.

Até aqui, o Juventude tem sido pragmático e conquistado os seus objetivos sem grandes apresentações. Ao mesmo tempo, os jogadores alviverdes entendem que a evolução vai acontecer de forma natural, a partir do retorno de peças importantes que estão entregues ao departamento médico e da confiança adquirida pela sequência positiva na competição nacional.

— Uma equipe vencedora precisa estar em busca do melhor sempre. E não é diferente aqui dentro. Durante a semana estamos procurando aperfeiçoar e aprimorar muitas coisas para continuar evoluindo durante a temporada. O importante neste momento é vencer, e conseguir conciliar os dois aspectos, do resultado com o rendimento — destacou Lucas Mineiro, que completou:

— Ele (Barbieri) tem passado a ideia de a gente ficar um pouco mais com a posse de bola, ter mais o controle do jogo. E, no último terço, concluir as jogadas. Estamos trabalhando muito para dar um passo a mais dentro dessa questão.

O TIME

A equipe alviverde não deve ter grandes novidades para o jogo em Goiânia. O zagueiro Rodrigo Sam, preservado diante do Londrina, deve voltar à formação titular. A grande dúvida está no meio-campo. Lucas Mineiro e Luan Freitas devem formar a dupla de volantes, com liberdade para se aproximarem de Raí Silva. Outra alternativa seria MP. Mandaca segue sem condições de jogo e não viajou com a delegação.

No ataque, a tendência é que Manu Castro seja mantido ao lado de Alan Kardec e MP, que marcou o único gol da vitória na última rodada, inicie novamente no banco. O provável time tem Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Luan Martins, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro e Alan Kardec.

O Juventude inicia a rodada na quinta posição, com 10 pontos, três a mais do que o Dragão de Goiânia, que ocupa a 14ª posição e vem de vitória sobre o Avaí, em casa, por 2 a 1. Mesmo com o resultado positivo, o time saiu vaiado de campo.