Confira como foram os times da Serra na sexta rodada do Gauchão Sub-20

A penúltima rodada da fase inicial do Gauchão Sub-20 aconteceu neste final de semana, e os serranos vivem diferente momentos na reta decisiva do torneio.
No Estádio das Castanheiras, o Juventude venceu o Brasil de Farroupilha por 2 a 0. Os gols foram de Paulo Pianezzola e Lucas Flores, no segundo tempo. Com o resultado, o Papo ficou em terceiro lugar do Grupo B, com 10 pontos, enquanto o Rubro-Verde é lanterna, com quatro, e luta contra o rebaixamento.
No Campo da Fras-le, o Esportivo venceu a Apafut, de virada, por 2 a 1. A equipe caxiense abriu o placar aos 12 minutos, com Frederico Diel, mas os bento-gonçalvenses empataram nos acréscimos, com Riquelme. Na etapa final, o Tricolor da Serra ficou com dois a menos e o Tivo aproveitou para virar a partida, com Daniel Passos, aos 43.
O Tivo é quinto colocado do Grupo A, com cinco pontos, e garante a permanência na primeira divisão. Já o Tricolor da Serra é sexto, com três, e briga para não cair na última rodada.
No Campo do Bangu, o Caxias venceu o Gaúcho por 4 a 1. Os gols foram de Matheus Matos, duas vezes, Bernardo Wingert e Thiago Freitas. O time de Passo Fundo descontou com Kaua Fonseca. Com o triunfo, o Grená garantiu a classificação antecipada às quartas de final. A equipe é quarta colocada do Grupo A, com sete pontos.
Na última rodada, que está programada para dia 24 de maio, o Ju recebe o São José. Fora de casa, o Tricolor da Serra enfrenta o Gaúcho, o Grená joga com o Ypiranga e o Rubro-Verde enfrenta o Inter-SM. Já garantido na primeira divisão, o Tivo folga.
Dupla Ca-Ju com jogos atrasados
Em jogo atrasado da primeira rodada, o Caxias recebe o Inter, nesta quarta-feira (6). O confronto inicia às 15h, no Estádio Centenário.
Já o Juventude encara o Real no domingo (10). O confronto adiado pela quinta rodada acontece no CT Alviverde, a partir das 15h.