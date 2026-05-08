Como o Juventude prepara a estreia de reforço e a boa notícia para o jogo com o São Paulo

Na quarta-feira (13), o Juventude recebe o São Paulo na partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Verdão está em desvantagem, pois perdeu o confronto de ida, no Morumbi, por 1 a 0.
Na ocasião, o técnico Maurício Barbieri ficou sem o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, expulso de campo. Como Patryck Lanza, Alan Ruschel e Wadson vinham se recuperando no departamento médico, o treinador alviverde ficaria sem um jogador da função para a partida de volta.
No entanto, nesta sexta-feira (8), Wadson voltou a treinar com o elenco, recuperado de uma entorse no tornozelo direito, sofrida na vitória sobre o CRB, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, ele tem chances de substituir Barbosa diante do Tricolor paulista.
Previsão de estreia de Aderlan
Mesmo com a janela de transferências fechada, o Juventude foi ao mercado e reforçou a lateral direita. O experiente Aderlan, 35 anos, já treina com o grupo alviverde e será anunciado nos próximos dias como reforço do clube.
Livre no mercado desde o final da última temporada, quando defendeu o Sport, ele chega para disputar vaga com Rai Ramos, titular em boa parte de 2026, e Nathan Santos, que não correspondeu nas oportunidades que teve, mesmo tendo sido titular na última rodada contra o Atlético-GO.
Sem atuar em jogos oficiais desde dezembro do ano passado, o atleta está sendo preparado para ficar à disposição no dia 17, diante do Atlhetic, pela nona rodada da Série B, em Minas Gerais.
No mais tardar, caso Aderlan não reunir as melhores condições físicas de jogo, sua estreia poderá ocorrer justamente diante de seu ex-clube, o Sport, em partida marcada para o dia 23, no Alfredo Jaconi.