Esportes

Novidades
Notícia

Como o Juventude prepara a estreia de reforço e a boa notícia para o jogo com o São Paulo

Sem Diogo Barbosa, suspenso na Copa do Brasil, Maurício Barbieri terá um retorno importante para escalar a equipe que recebe o Tricolor paulista na quarta-feira

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS