Como o Juventude prepara a estreia de reforço e a boa notícia para o jogo com o São Paulo

Wadson voltou a treinar com o elenco alviverde. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Na quarta-feira (13), o Juventude recebe o São Paulo na partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Verdão está em desvantagem, pois perdeu o confronto de ida, no Morumbi, por 1 a 0.

Na ocasião, o técnico Maurício Barbieri ficou sem o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, expulso de campo. Como Patryck Lanza, Alan Ruschel e Wadson vinham se recuperando no departamento médico, o treinador alviverde ficaria sem um jogador da função para a partida de volta.

No entanto, nesta sexta-feira (8), Wadson voltou a treinar com o elenco, recuperado de uma entorse no tornozelo direito, sofrida na vitória sobre o CRB, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, ele tem chances de substituir Barbosa diante do Tricolor paulista.

Previsão de estreia de Aderlan

Mesmo com a janela de transferências fechada, o Juventude foi ao mercado e reforçou a lateral direita. O experiente Aderlan, 35 anos, já treina com o grupo alviverde e será anunciado nos próximos dias como reforço do clube.

Livre no mercado desde o final da última temporada, quando defendeu o Sport, ele chega para disputar vaga com Rai Ramos, titular em boa parte de 2026, e Nathan Santos, que não correspondeu nas oportunidades que teve, mesmo tendo sido titular na última rodada contra o Atlético-GO.

Sem atuar em jogos oficiais desde dezembro do ano passado, o atleta está sendo preparado para ficar à disposição no dia 17, diante do Atlhetic, pela nona rodada da Série B, em Minas Gerais.