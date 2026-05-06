Com retorno, dúvidas e ausência, Juventude se prepara para enfrentar o Criciúma

Técnico Maurício Barbieri terá ainda mais dois treinamentos para definir a equipe. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude mantém a preparação para enfrentar o Criciúma no sábado (9), no Estádio Alfredo Jaconi, pela oitava rodada da Série B. Ao longo da semana, o técnico Maurício Barbieri ganhou uma notícia positiva para a montagem do time titular.

O volante Luan Martins está recuperado das dores no joelho que sentiu no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, no último domingo, em Goiânia. Após avaliação médica, não foi constatada lesão. O meio-campista voltou aos treinos normalmente e segue sendo acompanhado pela comissão técnica.

Em contrapartida, Mandaca ainda é dúvida. O jogador segue em avaliação depois de voltar a sentir dores no tornozelo no duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Desde então, ele não atuou nos dois compromissos mais recentes pela Série B diante do Londrina e Atlético-GO.

Para o setor defensivo, Barbieri terá um desfalque certo. O zagueiro Marcos Paulo cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Messias pode retornar à equipe, enquanto Gabriel Pinheiro deve ser mantido entre os três defensores.

O lateral-direito Raí Ramos, ausência contra o Atlético-GO, por conta de um risco de lesão, ainda não retornou aos treinos normalmente. O atleta fez algumas atividades com menor exigência, e caso se recupere, pode retornar ao time titular.