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Oitava rodada
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Com retorno, dúvidas e ausência, Juventude se prepara para enfrentar o Criciúma

Verdão tem confronto direto pelas primeiras colocações da Série B no próximo sábado (9), às 21h15min, no Estádio Alfredo Jaconi

Eduardo Costa

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