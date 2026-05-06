Com promoção de ingressos, Juventude divulga serviço de jogos da Série B e Copa do Brasil

Jogos acontecem no sábado (9) e na próxima quarta-feira (13). Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude tem uma sequência importante no Estádio Alfredo Jaconi. Pela oitava rodada da Série B, enfrenta o Criciúma no sábado (9) às 21h15min. Já na quarta-feira (13), às 19h, encara o São Paulo na decisão por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Para contar com o apoio dos jaconeros, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com combo promocional. O torcedor pode garantir o acesso para os dois jogos ao valor de R$ 100. Esta promoção é válida até às 12h de sábado (9).

Caso adquira os ingressos individuais, o valor inteiro para o duelo da Série B é de R$ 50, com meia entrada a R$ 25, até sexta-feira (8). No dia do jogo, os bilhetes sobem para R$ 60 (inteiro) e R$ 30 (meia-entrada).

Já na decisão da Copa do Brasil, o ingresso solitário antecipado custará R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Na quarta-feira (13), o preço do bilhete inteiro aumenta para R$ 110 e a meia-entrada R$ 55.