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Com promoção de ingressos, Juventude divulga serviço de jogos da Série B e Copa do Brasil

Torcedor alviverde pode adquirir combo de bilhetes por R$ 100 para acompanhar as partidas de sábado (9) e quarta-feira (13)

Camila Corso

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