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Série B
Notícia

Com pontuação de G-6, Juventude ganha semana para se preparar para o duelo com o Sport

Alviverde está em 10º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, mas com os mesmos 13 pontos do Goiás, que é o sexto

Rafael Rinaldi

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