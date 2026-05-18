Com pontuação de G-6, Juventude ganha semana para se preparar para o duelo com o Sport

Equipe de Maurício Barbieri vem de três vitórias e três empates na Série B. Gabriel Tadiotto / E.C. Juventude / Divulgação

Os seis jogos de invencibilidade do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro deixaram a equipe na briga por uma vaga no G-6. Mesmo fechando a 9ª rodada na 10ª colocação da tabela, o Verdão tem os mesmos 13 pontos do Goiás, que é o sexto colocado.

No próximo sábado (23), o time comandado por Maurício Barbieri terá a chance de voltar à zona de classificação diante do Sport. Os pernambucanos perderam a invencibilidade na competição no último fim de semana ao levarem 2 a 1 do CRB, em Recife. Mesmo assim, o Leão da Ilha segue à frente do Ju na tabela, com 16 pontos, e a partida que será disputada no Alfredo Jaconi será mais um confronto direto na briga pelo acesso.

O volante Luan, cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Athletic e voltará a ficar à disposição. Já o zagueiro Gabriel Pinheiro recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque. Existe a expectativa do retorno de Marcos Paulo à defesa. Com desconforto muscular o atleta foi preservado do duelo em Minas Gerais.

Com dores no tornozelo, o meio-campista Mandaca seguirá sendo avaliado diariamente até o jogo de sábado. Já o atacante Allanzinho, de fora da equipe desde a vitória sobre o CRB, há um mês, segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa.

— O zagueiro Marcos Paulo eu espero e acredito que vai ter condição. O Mandaca, não sei responder. Pode ser que o Allanzinho talvez tenha condições. Vamos ver durante a semana como esses atletas evoluem para a gente poder ter mais opções no final de semana contra o Sport — comentou Maurício Barbieri.