Com pelo menos três novidades no time, Juventude encerra preparação para enfrentar o São Paulo

Maurício Barbieri preparou mudanças no time que encara o São Paulo. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

O Juventude terá mudanças no time para tentar reverter a vantagem do São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil. O último treinamento da equipe de Maurício Barbieri ocorreu na manhã desta terça-feira (12).

Pelo menos três devem ser as novidades na escalação em relação ao time que empatou com o Criciúma no fim de semana, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No gol, Pedro Rocha assume a vaga de Jandrei, que não poderá atuar por questões contratuais. O goleiro reserva do Ju já esteve em campo na partida de ida, quando os paulistas venceram por 1 a 0, no Morumbi, sendo decisivo para que o placar não fosse mais elástico, com grandes defesas, incluindo a de um pênalti batido por Calleri.

Na lateral esquerda, Wadson estará entre os 11 iniciais. Ele substituirá Diogo Barbosa, que foi expulso no duelo em São Paulo.

DISPUTA ABERTA NA ZAGA

A única dúvida esta na zaga: Gabriel Pinheiro e Messias disputam uma vaga no trio defensivo. Marcos Paulo retorna, uma vez que estava suspenso diante do Criciúma.

— São escolhas do nosso professor, ele sabe o que faz. O Juventude está bem servido de defensores, então quem ele escolher para jogar vai dar sempre conta do recado — comentou Messias.

No mais, o Verdão deve ir a campo com: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (Messias) e Marcos Paulo; Nathan Santos, Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Wadson; MP e Alan Kardec.

E Mandaca?

Ausência no elenco desde a partida de ida com o São Paulo, o meio-campista Mandaca, segue se recuperando de dores no tornozelo e não tem presença garantida entre os relacionados.

— A possibilidade existe, mas não posso dizer que vai acontecer. Gostaríamos que o Mandaca tivesse recuperado já tem alguns jogos, mas a evolução clínica não permitiu. Ele continua evoluindo, pode ser que seja opção na quarta — comentou Barbieri após o empate com o Criciúma.