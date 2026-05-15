Com o Juventude, saiba quem foram os 16 classificados às oitavas da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2026 conheceu as 16 equipes classificadas às oitavas de final durante esta semana. O Juventude eliminou o São Paulo, no Alfredo Jaconi, e agora aguardará o sorteio para saber quem irá enfrentar na próxima etapa da competição. Os confrontos serão definidos apenas no dia 26 de maio, às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
As datas-base para os duelos das oitavas de final serão em 1º e 2 de agosto as partidas de ida; já as da volta ocorrem em 5 e 6 de agosto.
A quinta fase foi repleta de surpresas entre os que avançaram. A maior delas foi a queda de um dos favoritos ao título do torneio: o Flamengo. Os cariocas foram derrotados pelo Vitória, em Salvador, por 2 a 0, com direito a gol de bicicleta de Luan Cândido, e deixaram a competição, pois na ida haviam vencido por 2 a 1.
Outras zebras foram as quedas de Botafogo e Bahia diante de Chapecoense e Remo, respectivamente, equipes que lutam contra o Z-4 no Brasileirão.
Os demais classificados foram: Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico, Grêmio, Inter, Vasco, Fortaleza, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras e Santos.
Confira os classificados às oitavas:
Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico, Chapecoense, Grêmio, Inter, Juventude, Vasco, Fortaleza, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Remo, Palmeiras, Santos e Vitória.
Como foi a quinta fase:
São Paulo 1x0 Juventude
Juventude 3x1 São Paulo
Grêmio 2x0 Confiança
Confiança 0x3 Grêmio
Athletic 1x2 Inter
Inter 3x2 Athletic
Flamengo 2x1 Vitória
Vitória 2x0 Flamengo
Botafogo 1x0 Chapecoense
Chapecoense 2x0 Botafogo
Santos 0x0 Coritiba
Coritiba 0x2 Santos
Palmeiras 3x0 Jacuipense
Jacuipense 1x4 Palmeiras
Operário-PR 0x0 Fluminense
Fluminense 2x1 Operário-PR
Barra 0x1 Corinthians
Corinthians 1x0 Barra
Bragantino 1x1 Mirassol
Mirassol 2x1 Bragantino
Bahia 1x3 Remo
Remo 2x1 Bahia
Fortaleza 2x1 CRB
CRB 0x0 Fortaleza
Paysandu 0x2 Vasco
Vasco 2x2 Paysandu
Athletico 0x0 Atlético-GO
Atlético-GO (1) 0x0 (4) Athletico
Goiás 2x2 Cruzeiro
Cruzeiro 1x0 Goiás
Atlético-MG 2x1 Ceará
Ceará (2) 2x1 (4) Atlético-MG