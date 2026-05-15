Com o Juventude, saiba quem foram os 16 classificados às oitavas da Copa do Brasil

Verdão derrubou o favoritismo do São Paulo no torneio. Porthus Junior / Agencia RBS

A Copa do Brasil 2026 conheceu as 16 equipes classificadas às oitavas de final durante esta semana. O Juventude eliminou o São Paulo, no Alfredo Jaconi, e agora aguardará o sorteio para saber quem irá enfrentar na próxima etapa da competição. Os confrontos serão definidos apenas no dia 26 de maio, às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

As datas-base para os duelos das oitavas de final serão em 1º e 2 de agosto as partidas de ida; já as da volta ocorrem em 5 e 6 de agosto.

A quinta fase foi repleta de surpresas entre os que avançaram. A maior delas foi a queda de um dos favoritos ao título do torneio: o Flamengo. Os cariocas foram derrotados pelo Vitória, em Salvador, por 2 a 0, com direito a gol de bicicleta de Luan Cândido, e deixaram a competição, pois na ida haviam vencido por 2 a 1.

Outras zebras foram as quedas de Botafogo e Bahia diante de Chapecoense e Remo, respectivamente, equipes que lutam contra o Z-4 no Brasileirão.

Os demais classificados foram: Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico, Grêmio, Inter, Vasco, Fortaleza, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras e Santos.

Confira os classificados às oitavas:

Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico, Chapecoense, Grêmio, Inter, Juventude, Vasco, Fortaleza, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Remo, Palmeiras, Santos e Vitória.

Como foi a quinta fase:

São Paulo 1x0 Juventude

Juventude 3x1 São Paulo

Grêmio 2x0 Confiança

Confiança 0x3 Grêmio

Athletic 1x2 Inter

Inter 3x2 Athletic

Flamengo 2x1 Vitória

Vitória 2x0 Flamengo

Botafogo 1x0 Chapecoense

Chapecoense 2x0 Botafogo

Santos 0x0 Coritiba

Coritiba 0x2 Santos

Palmeiras 3x0 Jacuipense

Jacuipense 1x4 Palmeiras

Operário-PR 0x0 Fluminense

Fluminense 2x1 Operário-PR

Barra 0x1 Corinthians

Corinthians 1x0 Barra

Bragantino 1x1 Mirassol

Mirassol 2x1 Bragantino

Bahia 1x3 Remo

Remo 2x1 Bahia

Fortaleza 2x1 CRB

CRB 0x0 Fortaleza

Paysandu 0x2 Vasco

Vasco 2x2 Paysandu

Athletico 0x0 Atlético-GO

Atlético-GO (1) 0x0 (4) Athletico

Goiás 2x2 Cruzeiro

Cruzeiro 1x0 Goiás