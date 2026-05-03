Com novidade na lateral, Juventude está escalado para enfrentar o Atlético-GO

Time de Maurício Barbieri tentará engatar a quarta vitória seguida na Série B. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

Em Goiânia, o Juventude irá em busca de sua quarta vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Maurício Barbieri encara o Atlético-GO, a partir das 18h30min, no estádio Antônio Accioly, pela sétima rodada da competição nacional.

E o Verdão está escalado para este compromisso com: Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Nathan Santos, Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec.

O lateral-direito Raí Ramos apresentou risco de lesão, foi preservado, e sequer viajou com a delegação. Já Messias inicia no banco.

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Já os goianos, do técnico Eduardo Souza, irão a campo com: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Cristiano e Assis; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony.

A arbitragem será de José Mendonça da Silva Júnior auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Alex Sandro Quadros Thomé (trio paranaense). No VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho-RJ.