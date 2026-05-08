Com duas novidades na delegação, Caxias treina em Santa Catarina para enfrentar o Barra

O Caxias fará dois treinos em Itajaí antes de enfrentar o Barra. O jogo está marcado para domingo (10), às 17h, na Arena do Barra. A primeira atividade ocorreu na tarde desta sexta-feira (8). A preparação será encerrada com um treino no sábado (9), também no período da tarde.
O técnico Marcelo Cabo não terá os dois zagueiros titulares. Maurício e Ianson levaram o terceiro amarelo diante do Amazonas e desfalcam a equipe em Santa Catarina. Os substitutos devem ser Moraes e Windson.
A delegação ganhou reforço de dois atletas que estavam em Caxias do Sul. Cabo contará com o volante Luís Fernando e o zagueiro Joílson. A dupla não viajou para a sequência fora de casa e ficou treinando na Serra.
Nas demais posições, o time não deve ter modificações para enfrentar o Barra. Existe a possibilidade Breno Santos retornar ao meio-campo após Grigor ser usado.
O provável time do Caxias tem Busatto; Felipe Albuquerque; Windson, Moraes e Roberto; Breno Santos (Grigor), Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel.