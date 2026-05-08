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Com duas novidades na delegação, Caxias treina em Santa Catarina para enfrentar o Barra

Grená terá dois desfalques na zaga titular para enfrentar o Barra, mas ganha reforço de outros atletas que estavam em Caxias do Sul e viajaram para Santa Catarina

Tiago Nunes

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