Com duas novidades na delegação, Caxias treina em Santa Catarina para enfrentar o Barra

Caxias fará seu último jogo de uma sequência de três fora de casa. Anderson Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias fará dois treinos em Itajaí antes de enfrentar o Barra. O jogo está marcado para domingo (10), às 17h, na Arena do Barra. A primeira atividade ocorreu na tarde desta sexta-feira (8). A preparação será encerrada com um treino no sábado (9), também no período da tarde.

O técnico Marcelo Cabo não terá os dois zagueiros titulares. Maurício e Ianson levaram o terceiro amarelo diante do Amazonas e desfalcam a equipe em Santa Catarina. Os substitutos devem ser Moraes e Windson.

A delegação ganhou reforço de dois atletas que estavam em Caxias do Sul. Cabo contará com o volante Luís Fernando e o zagueiro Joílson. A dupla não viajou para a sequência fora de casa e ficou treinando na Serra.

Nas demais posições, o time não deve ter modificações para enfrentar o Barra. Existe a possibilidade Breno Santos retornar ao meio-campo após Grigor ser usado.