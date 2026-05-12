Esportes

Vai iniciar 
Notícia

Com dois times da Serra, saiba tudo sobre o começo da Copa FGF 2026

Competição inicia nesta quarta-feira (13) com o confronto do Gramadense, às 15h, na Vila Olímpica

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS