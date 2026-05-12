Com dois times da Serra, saiba tudo sobre o começo da Copa FGF 2026

Copa FGF começa nesta quarta-feira (13). Antonio Valiente / Agencia RBS

A Copa FGF, troféu Carlos Caetano Verri - Dunga, começa nesta quarta-feira (13) com oito times na disputa. Brasil-Far e Gramadense são os representantes da Serra Gaúcha.

O Gramadense estreia, às 15h, na Vila Olímpica, em Gramado, contra o Santa Cruz. Já o Brasil-Far teve seu jogo adiado e vai encarar o Monsoon, no dia 20, às 20h, no Estádio das Castanheiras.

Grupos

A Copa FGF teve duas desistências antes da competição iniciar: Gaúcho e Passo Fundo que estavam no Grupo A.

O Grupo A terá Brasil-Far, Gramadense, Monsoon e Santa Cruz. Já o Grupo B é formado por Bagé, Brasil de Pelotas, Farroupilha e Guarany de Bagé.

Fórmula

A primeira fase da Copa FGF será disputada com as equipes divididas em dois grupos. Nesta etapa inicial, os times se enfrentam em sistema de turno e returno dentro dos respectivos grupos.

Ao fim das rodadas, os dois melhores colocados de cada chave avançam para a segunda fase, que corresponde às semifinais. Dessa forma, a classificação premia a regularidade ao longo dos confrontos diretos dentro de cada grupo.

Premiação

O campeão da Copa FGF 2026 garante uma vaga no Campeonato Brasileiro Série D de 2027 e outra na disputa da Recopa Gaúcha de 2027. Já o vice-campeão assegura participação na Copa Sul-Sudeste do próximo ano.

Caso o campeão da Copa FGF já tenha vaga garantida para o Brasileiro Série D ou divisões superiores em 2027, a vaga na Série D será repassada ao vice-campeão. Neste cenário, o campeão ficará com a vaga destinada à Copa Sul-Sudeste da próxima temporada.

1ª rodada

13/05/2026 - 15h - Gramadense x Santa Cruz

13/05/2026 - 19h - Brasil-Pel x Guarany

13/05/2026 - 20h - Bagé x Farroupilha

20/05/2026 - 20h - Brasil-Far x Monsoon