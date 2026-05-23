Com dois jogos no Centenário às 11h, Caxias conhece tabela de mais seis rodadas da Série C

Casa grená receberá duas partidas da Série C às 11h. Porthus Junior / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela de mais seis rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C. E a grande novidade para o Caxias é que o clube fará dois jogos no Estádio Centenário no período das 11h: diante de Maringá, domingo, dia 21 de junho, e de Floresta, sábado, dia 11 de julho.

Outra partida em que o Grená será o mandante ficou marcada para as 18h30min, de uma terça-feira, dia 30 de junho, contra o Anápolis.

Justamente no período de inverno, em que as baixas temperaturas se aproximam da Serra, o clube reivindicava horários mais apropriados para não espantar o público.

Antes, o Caxias ainda terá dois compromissos, pela 8ª rodada, neste sábado (23), quando visita o Maranhão, no Nordeste, às 19h30min; e pela 9ª rodada, quando recebe o Ituano, no sábado (30), às 19h30min, no Centenário.

Confira como ficou a tabela grená da 10 a 15ª rodada:

10º rodada

13/06 - Sábado, 16h

Guarani x Caxias

11ª rodada

21/06 - Domingo, 11h

Caxias x Maringá

12ª rodada

30/06 - Terça-feira, 18h30min

Caxias x Anápolis

13ª rodada

04/07 - Sábado, 20h30min

Ferroviária x Caxias

14ª rodada

11/07 - Sábado, 11h

Caxias x Floresta