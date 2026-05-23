Esportes

Abraçando a modalidade
Notícia

Com campeões olímpicos e craques da atual seleção, Gigantes do Vôlei lota o Ginásio do Sesi, em Caxias

Bruninho e Lucão, que conquistaram o ouro em 2016, no Rio, estiveram na cidade. O caxiense Fernando Cachopa, levantador que estará na Liga das Nações, foi outro dos destaques, ao lado do oposto Darlan Souza

Marcos Cardoso

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