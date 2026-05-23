Com campeões olímpicos e craques da atual seleção, Gigantes do Vôlei lota o Ginásio do Sesi, em Caxias

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Eles já tinham avisado durante a semana que o vôlei é caloroso. E, a segunda edição do Gigantes do Vôlei, realizada neste sábado (23) no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, comprovou mais uma vez. Assim como no ano passado, a casa estava cheia e fez com que os gaúchos matassem, mais uma vez, a saudade da modalidade.

Antes da partida principal, que se iniciou por volta de 17h20min, o público poderá acompanhar a partida preliminar entre as equipes femininas sub-19 da APV e do Recreio da Juventude. O Gigantes do Vôlei é idealizado pela Associação RS Olímpico e integra um projeto de fortalecimento da modalidade na região, como define o ex-jogador caxiense Gustavão, um dos organizadores do evento deste sábado.

— A primeira edição foi com casa cheia, e a segunda também, e isso demonstra o quanto Caxias gosta de vôlei. Nossa proposta era iniciar com o primeiro jogo, mostrar que a cidade merece uma equipe de alto rendimento, e agora temos a segunda edição, e está comprovado que Caxias consome voleibol — afirmou o ex-jogador e organizador do evento.

Desde que chegou ao ginásio, Bruninho, foi um dos mais celebrados. Campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016 e multicampeão com a seleção brasileira e grandes clubes internacionais, foi um dos mais celebrados, o currículo falava por si.

Antes da partida, o levantador, que está entre os principais nomes da história da modalidade, atendeu a um grupo de alunos de dois projetos do Sesi, um com 60 crianças de Canoas e outro com 15 de Caxias do Sul. O craque foi mais uma das vozes para o coro que busca desenvolver a modalidade no RS:

— Esperamos que as pessoas entendam a importância de ter uma equipe de alto rendimento porque você consegue mobilizar toda a comunidade através de representantes sociais, as escolinhas. Então estarmos aqui com a nova geração, eu, o Lucão, o Maurício Borges, poder ajudar de alguma maneira com a nossa imagem — disse Bruninho.

O central Lucão, que vem de uma grande temporada após conquistar a Superliga e ter sido leito o MVP da competição, foi festejado e retribuiu o carinho do público com fotos e autógrafos. Ele, que é natural de Colinas, comemorou o fato de estar de volta ao Rio Grande do Sul para jogar:

— Não ter times aqui às vezes faz com que as crianças optem por outros esportes, eles não conseguem ver ter um ídolo aqui o tempo inteiro, claro que veem pela TV, mas estar presente, vir no ginásio, ver como funciona é muito diferente.

Ícone da nova geração, e muito querido pelos fãs, Darlan Souza recebeu todo o carinho dos fãs ao chegar em Caxias do Sul. O oposto se prepara para disputar a Liga das Nações no próximo mês com o Brasil. Ele e o irmão Alan, que estão se recuperando de lesão, ficaram boa parte do jogo no banco de reservas, mesmo assim, distribuíram carisma aos presentes.

— O pessoal aqui do Sul é um público muito acolhedor, tinha as crianças aqui e na quadra pedindo para tirar fotos, e é muito importante ter esse contato com o pessoal, criar um time aqui, fazer as crianças gostarem um pouco mais e ter esse amor pelo vôlei. Eu estou contente, e agora vamos ver o que vai sair.

Natural de Caxias, estrela do vôlei internacional, e outro nome confirmado na Liga das Nações, Fernando Kreling, o Cachopa, foi o último a ser chamado para ingressar na quadra, e viu o ginásio vir abaixo com o seu nome. O levantador, que atualmente está atuando na liga italiana, não escondeu a alegria de jogar, mais uma vez, em casa:

— Ano passado foi uma festa incrível, ginásio cheio, foi a primeira vez que joguei aqui depois que sai para seguir a minha carreira, foi especial e especial para a cidade, mostrou que a comunidade acolhe bem o esporte e é um bom sinal para trazermos um esporte de alto rendimento para a cidade — afirmou

Outra grande atração internacional que marcou presença foi o cubano Angel Dennis, campeão da Liga Mundial de 1998 com a seleção cubana, campeão italiano e atleta com passagem marcante pelo voleibol gaúcho através da tradicional equipe da APAV/Canoas. O Gigantes do Vôlei contou, ainda, com a presença de grandes nomes como o farroupilhense Éder Carbonera, Maurício Borges, Thiago Bendle, Theo Lopes, Raphael Vieira de Oliveira, além da dupla do Minas Tênis Clube Abouba e Renato Pato.

Contato com os ídolos

Bruna Garcia Jobim veio de Canoas para Caxias do Sul assistir a partida. Ela estava acompanhada da filha Isadora, de sete anos, e foram uma das primeiras a conseguirem foto com o levantador Bruninho, ainda antes da partida.

- Minha filha faz a escolinha, e gostamos muito de esporte e viemos prestigiar todos os atletas e incentivar ela a se integrar cada vez mais no esporte e seguir praticando sempre - disse Bruna.

Quem também saiu de Canoas, e veio com um grupo de amigos foi Fabricia Rocha. Para ela, a noite foi especial, conseguiu tirar uma foto com Alan Souza, e ainda ganhou uma cotoveleira de Darlan. Esse foi o primeiro contato dela com os atletas:

- O vôlei para mim é tudo, uma paixão, e eu gosto muito dos jogadores, adoro o Lucão, é muito emocionante. É muito especial receber alguma coisa deles, nem sei se vou conseguir usar, mas está tudo certo - contou Fabrícia emocionada.

Para Sofia Chesini Larrosa, 15, o dia também foi especial. Moradora de Carlos Barbosa, joga vôlei como levantadora na sua cidade e também em Teutônia. Ela, que veio a Caxias acompanhada da família, conseguiu um autógrafo do Bruninho, seu ídolo:

- Desde pequena eu tenho o sonho de jogar vôlei e ele me mostra confiança no que quero fazer. É muito importante para mim, ele como pessoa a jogador mostra como é importante a função do levantador - festejou a jovem.

O jogo

Mesmo que festivo, quando a partida começou o clima foi de disputa entre os atletas, e foi dividida previamente em em quatro sets, independente do resultado.

Os times foram divididos nas cores Branco e Roxo. No Branco estavam nomes como Cachopa, Maurício Borges, Thiago Bendle, além do trio de organizadores, Felipe Kreling, Gustavão e Clinty, com Marcelo Franckoviack de treinador. Já o Roxo tinha Bruninho, Abouba, Renato Pato e Lucão, por exemplo, e Marcos Pacheco no comando. A partida foi dividida em quatro sets.

O primeiro set contou com grandes lances, como pontos de saque, e um raly, que acabou com o 21º ponto do time Branco. E foi parelho o primeiro set, encerrando em 26 a 24 para o time Roxo. O segundo set foi fechado em 25 a 21 para o time Branco.