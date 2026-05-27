Com ausências e retornos, saiba como está a preparação do Juventude para enfrentar o lanterna

Gabriel Pinheiro foi importante na classificação sobre o São Paulo, com o gol que abriu a vitória por 3 a 1. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude terá mais um duelo importante pela Série B do Campeonato Brasileiro dentro do Alfredo Jaconi. Nesta sexta-feira (29), a equipe alviverde tentará se recuperar da derrota para o Sport diante do lanterna da competição, o América-MG.

E o time de Maurício Barbieri terá novidades para este desafio. O zagueiro Gabriel Pinheiro cumpriu suspensão diante dos pernambucanos e volta a ficar à disposição. Ele disputa uma vaga no trio defensivo com Messias.

Já o lateral-direito Raí Ramos voltou a treinar normalmente, recuperado de uma lesão na coxa, e pode ser relacionado. Para a função, além de Nathan, que vem sendo o titular, o elenco ainda conta com Aderlan.

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Continuam fora

Os problemas maiores da equipe seguem sendo no meio-campo. Com lesão no joelho, Luan segue afastado da equipe. Já o meia Mandaca, que ainda sente dores no tornozelo, deverá ser novamente desfalque. O setor já não conta com Pablo Roberto desde a estreia do time na Série B, quando o atleta sofreu uma lesão na coxa.

E o ataque?

Segundo pior ataque da Série B, o Juventude teve MP, Fábio Lima e Alan Kardec como trio ofensivo que iniciou contra o Sport, mas eles não conseguiram ser efetivos na partida. Se estivesse com 100% de suas condições, Allanzinho poderia ganhar uma chance entre os 11 iniciais. Contudo, ao voltar a campo contra os pernambucanos, depois de se recuperar de uma lesão no coxa, o jogador teve um entorse no tornozelo e virou dúvida contra os mineiros. As outras opções para o ataque seriam Manu Castro, Alisson Safira, Ray Breno e Carlinhos.

Uma provável formação do Ju teria: Jandrei; Gabriel (Messias), Rodrigo Sam, Marcos Paulo; Nathan (Aderlan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Fábio Lima (Allanzinho ou Manu) e Alan Kardec.