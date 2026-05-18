Com arquibancadas e tatames cheios, Gramado sedia a 2ª edição da Copa RS Internacional de Judô

Evento contou com grande presença de público, mesmo com frio. Federação Gaúcha de Judô / Divulgação

O último fim de semana foi de tatames cheios na Serra. No sábado (16) e no domingo (17), o Ginásio da Vila Olímpica da Várzea Grande, em Gramado, foi o palco da 2ª Copa RS Internacional de Judô. O evento reuniu cerca de 950 atletas, consolidando o torneio como um dos principais palcos do esporte na Região Sul do país.

Neste ano de 2026, a competição, organizada pela Federação Gaúcha de Judô (FGJ), deu um salto de articulação e passou a contar com o apoio oficial das outras três federações que compõem a Região V: Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

O evento transformou Gramado no centro do judô sul-americano durante os dois dias de disputas. Delegações de seis estados brasileiros marcaram presença: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia e Paraíba.

Além dos competidores nacionais, a Copa RS Internacional repetiu o sucesso do ano anterior e recebeu atletas vindos da Argentina e do Uruguai, elevando o nível técnico das lutas. De acordo com o presidente da Federação Gaúcha de Judô, Luiz Bayard, o balanço do evento foi positivo, atingindo os objetivos de expansão da modalidade.

— Tivemos a satisfação de constatar o crescimento consolidado da Copa RS Internacional. Cerca de 15% dos competidores que estiveram na Copa vieram de fora do Rio Grande do Sul para o principal destino turístico do nosso estado — destacou Bayard.

As lutas foram divididas de forma a abraçar diferentes realidades do judô. Para atletas que buscam pontos no ranking e desenvolvimento competitivo foi teve duas divisões, a Principal e Aspirantes. Já a categoria For All foi destinada exclusivamente a atletas com algum tipo de deficiência.