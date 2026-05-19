Com a segunda melhor defesa da Série B, Juventude consolida seis jogos de invencibilidade

Marcos Paulo deve voltar à equipe diante do Sport. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

O Juventude não sabe o que é perder dentro do Campeonato Brasileiro da Série B há seis rodadas. Desde a derrota para o Fortaleza, no dia 4 de abril, a equipe treinada por Maurício Barbieri emendou três vitórias e três empates em sequência na competição.

Mesmo estando em 10º lugar na tabela, com 13 pontos, o Alviverde tem a mesma campanha do Goiás, o sexto colocado, à frente apenas por ter uma vitória a mais.

E se os números comprovam o bom momento na temporada, muito se deve à força defensiva do time. O Verdão sofreu apenas cinco gols após nove rodadas. A defesa do Ju é a segunda melhor da competição, ficando atrás apenas do Cuiabá, que sofreu quatro. Curiosamente, a equipe de Mato Grosso marcou apenas quatro vezes, o que o deixa à beira do Z-4, em 16º lugar, com 10 pontos.

O Juventude conseguiu reunir em seu elenco zagueiros que apresentam a mesma consistência defensiva e atuações regulares, o que deixa Maurício Barbieri à vontade para utilizar a formação com linha defensiva de três. Gabriel Pinheiro, Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo se revezam entre os titulares, ora por suspensão de um ou preservação e pela condição física de outro.

No empate com o Athletic, Marcos Paulo foi preservado por conta de um desconforto muscular. Ele deve voltar a campo diante do Sport neste sábado (23), pela 10ª rodada. O desfalque será Gabriel Pinheiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Messias permanecerá entre os 11 iniciais.

— Eu costumo dizer que você não tomar gols não é mérito só da defesa, é mérito de toda a equipe, de empenho de todos. Então, fico muito feliz por esse retrospecto defensivo da nossa equipe. E a gente tem que continuar sem tomar gols — destacou Messias.

O elenco do Ju ainda com com a experiência de Titi, 38 anos, com passagens de destaque por Bahia e Fortaleza, mas que no Verdão tem pouca minutagem pelo bom retrospecto dos demais.

— Quem o professor escolher, o Juventude está bem servido. São escolhas do nosso professor, ele sabe o que faz — confirmou Messias.

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