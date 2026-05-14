"Colamos ali no pelotão da frente, que é o G-8", afirma lateral do Caxias antes de enfrentar o Líder da Série C

Lateral Felipe Albuquerque tem 10 jogos com a camisa grená. Luiz Erbes / Ser Caxias / Divulgação

O Caxias está a uma vitória de mudar seu patamar na Série C do Brasileirão. Atualmente na 12ª posição, com oito pontos, a equipe grená vive um momento de ascensão após uma maratona de 10 dias longe de seus domínios. A meta agora é clara: vencer o líder Paysandu, no Estádio Centenário, para ingressar no G-8. A distância é curta — apenas um ponto separa o Caxias da zona de classificação e apenas dois o distanciam do 5º colocado.

A sequência fora de casa contra Amazonas e Barra trouxe mais do que dois pontos na tabela; trouxe união. Para o lateral-direito Felipe Albuquerque, o período foi crucial para o amadurecimento do elenco.

— Foi uma semana muito proveitosa. Enfrentamos duas equipes fortes, uma sendo o então líder e a outra o atual campeão catarinense. Somamos pontos importantes e nos aproximamos do pelotão da frente. Esses 10 dias juntos foram fundamentais para unir o grupo; nós nos conhecemos e conversamos mais entre nós — destacou o jogador.

Ajustes para o Confronto com o Líder

Após o descanso de dois dias concedido na reapresentação, o foco total volta-se para os treinamentos. Com quatro sessões de trabalho previstas até o jogo de domingo, o Caxias busca o ajuste fino para superar o Paysandu.

— Sempre há ajustes a fazer, esteja o time no topo ou na parte de baixo da tabela. Fazia tempo que não tínhamos uma 'semana cheia' para trabalhar. Corrigir falhas e alinhar a equipe será de extrema importância para fazermos um grande jogo contra o líder — projetou Felipe.

Mentalidade de Protagonista

O desempenho recente deu ao grupo a certeza de que é possível competir em alto nível contra qualquer adversário da divisão. A confiança é o combustível para a partida decisiva no Centenário, conforme o lateral grená.