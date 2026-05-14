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"Colamos ali no pelotão da frente, que é o G-8", afirma lateral do Caxias antes de enfrentar o Líder da Série C

Caxias enfrenta o Paysandu no Estádio Centenário precisando de uma vitória para entrar na zona de classificação aos quadrangulares do acesso

Tiago Nunes

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