CINFAABB 2027 é apresentada em Gramado

Evento inicia em 31 de março de 2027. Ascom / PMG / Divulgação

Na última terça-feira (26), a CINFAABB 2027 foi oficialmente apresentada em Gramado, durante encontro com a imprensa local, autoridades e associados da AABB Gramado/Canela. O evento promete reunir mais de 4 mil pessoas entre atletas e adeptos no município.

O Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil (CINFAABB) é considerado o maior evento esportivo e cultural do mundo voltado para aposentados de uma mesma empresa. A edição de 2027 acontece entre 31 de março e 7 de abril, em Gramado e projeta um impacto econômico de cerca de R$ 40 milhões na economia da cidade.

O torneio reúne participantes de todo o Brasil. Ao todo, serão 14 modalidades disputadas, entre futebol, vôlei, bocha, carteado e outras atividades esportivas e recreativas.

O evento reforça o posicionamento de Gramado como um dos principais destinos de turismo esportivo do país, que conta com uma estrutura esportiva moderna, além da vasta rede hoteleira e gastronômica, fatores decisivos para a escolha da cidade como sede da competição.

— Gramado vive um grande momento no esporte e no turismo esportivo. Receber a CINFAABB é motivo de orgulho e mostra que nossa cidade está preparada para sediar grandes eventos, oferecendo estrutura, organização e hospitalidade para todos os participantes — afirmou o secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo.

Já Luia Barbacovi, vice-prefeito do município, que trabalhou diretamente para viabilizar a sede gramadense do evento, ressaltou a relevância da conquista.

— Foi um trabalho construído com muito diálogo e dedicação. Conseguir trazer um evento deste porte para Gramado fortalece nossa economia, movimenta diversos setores e consolida ainda mais o município como referência nacional em turismo e eventos esportivos — destacou.