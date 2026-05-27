CBF detalha jogos do Juventude da 12ª à 18ª rodada da Série B; quatro partidas serão às 11h

Juventude conheceu os jogos da 12ª a 18ª rodada da Série B. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os jogos da 12ª a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Juventude conhece as datas e horários dos confrontos. Das sete partidas do time alviverde, quatro serão às 11h da manhã.

A primeira partida desse recorte divulgado será no dia 5 de junho, uma sexta-feira, às 20h, diante do Operário, fora de casa. Na rodada seguinte, o time alviverde volta a Caxias do Sul para enfrentar a Ponte Preta no dia 14 de junho, domingo, às 11h, abrindo uma sequência de jogos neste horário.

Na 14ª rodada, o desafio será longe de casa contra o São Bernardo, no dia 21 de junho, também às 11h. Já no dia 28 de junho, novamente pela manhã, o Juventude recebe o Ceará no Alfredo Jaconi. A sequência mantém o padrão de horários diurnos, com mais uma partida às 11h no dia 5 de julho, quando a equipe enfrenta o Náutico fora de casa, em Recife.

A reta final desse intervalo de rodadas traz jogos no período noturno. No dia 10 de julho, uma sexta-feira, às 19h, o Juventude encara o Vila Nova em casa. Encerrando a sequência, o Verdão volta a campo no Alfredo Jaconi no dia 17 de julho, também às 19h, diante do Cuiabá.

Próximos jogos do Juventude

11ª rodada

29/05 - Sexta-feira - 21h

Juventude x América-MG

12ª rodada

05/06 - Sexta-feira - 20h

Operário-PR x Juventude

13ª rodada

14/06 - Domingo - 11h

Juventude x Ponte Preta

14ª rodada

21/06 - Domingo - 11h

São Bernardo x Juventude

15ª rodada

28/06 - Domingo - 11h

Juventude x Ceará

16ª rodada

05/07 - Domingo - 11h

Náutico x Juventude

17ª rodada

10/07 - Sexta-feira - 19h

Juventude x Vila Nova