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CBF detalha jogos do Juventude da 12ª à 18ª rodada da Série B; quatro partidas serão às 11h

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o desmembramento dos próximos confrontos da competição nacional

Eduardo Costa

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