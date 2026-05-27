CBF detalha jogos do Juventude da 12ª à 18ª rodada da Série B; quatro partidas serão às 11h

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os jogos da 12ª a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Juventude conhece as datas e horários dos confrontos. Das sete partidas do time alviverde, quatro serão às 11h da manhã.
A primeira partida desse recorte divulgado será no dia 5 de junho, uma sexta-feira, às 20h, diante do Operário, fora de casa. Na rodada seguinte, o time alviverde volta a Caxias do Sul para enfrentar a Ponte Preta no dia 14 de junho, domingo, às 11h, abrindo uma sequência de jogos neste horário.
Na 14ª rodada, o desafio será longe de casa contra o São Bernardo, no dia 21 de junho, também às 11h. Já no dia 28 de junho, novamente pela manhã, o Juventude recebe o Ceará no Alfredo Jaconi. A sequência mantém o padrão de horários diurnos, com mais uma partida às 11h no dia 5 de julho, quando a equipe enfrenta o Náutico fora de casa, em Recife.
A reta final desse intervalo de rodadas traz jogos no período noturno. No dia 10 de julho, uma sexta-feira, às 19h, o Juventude encara o Vila Nova em casa. Encerrando a sequência, o Verdão volta a campo no Alfredo Jaconi no dia 17 de julho, também às 19h, diante do Cuiabá.
Próximos jogos do Juventude
11ª rodada
29/05 - Sexta-feira - 21h
Juventude x América-MG
12ª rodada
05/06 - Sexta-feira - 20h
Operário-PR x Juventude
13ª rodada
14/06 - Domingo - 11h
Juventude x Ponte Preta
14ª rodada
21/06 - Domingo - 11h
São Bernardo x Juventude
15ª rodada
28/06 - Domingo - 11h
Juventude x Ceará
16ª rodada
05/07 - Domingo - 11h
Náutico x Juventude
17ª rodada
10/07 - Sexta-feira - 19h
Juventude x Vila Nova
18ª rodada
17/07 - Sexta-feira - 19h
Juventude x Cuiabá