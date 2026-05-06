Esportes

Última rodada
Notícia

Caxias visita o São Bernardo e busca classificação à semifinal da Copa Sul-Sudeste

Confronto pela última rodada da primeira fase será nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS