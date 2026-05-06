Caxias visita o São Bernardo e busca classificação à semifinal da Copa Sul-Sudeste

Uma vitória do Caxias garante classificação para a semifinal. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias terá 90 minutos para seguir firme no objetivo de conquistar a Copa Sul-Sudeste. Nesta quarta-feira (6), às 21h30min, o time grená visita o São Bernardo, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Uma vitória garante a classificação sem depender de resultados.

O time grená lidera o Grupo A com 10 pontos. Foram três vitórias, um empate e uma derrota. Um aproveitamento de 66%. Já o adversário está eliminado e chega ao último jogo só para cumprir tabela.

— Para chegar na final, temos que passar na semifinal. O projeto é esse. Hoje o Caxias é líder. É líder por um trabalho que a gente vem realizando. Com certeza, nosso torcedor pode entender que nós vamos levar aqueles que estiverem melhor — comentou o técnico Marcelo Cabo em entrevista à Rádio Caxias.

Mesmo com o caráter decisivo do confronto, o Caxias pode ter mudanças pontuais na equipe. O time teve uma longa viagem para Manaus, depois o retorno para São Paulo. Ainda nesta semana, sai do jogo em São Bernardo e vai para Itajaí, em Santa Catarina, para enfrentar o Barra.

Com isso, o time poderá apresentar mudanças. Situações que foram avaliadas nos últimos jogos e podem impactar na escalação.

— Por exemplo, o Salatiel e o Gaspar jogaram 90 minutos quinta. Jogaram 90 minutos contra o Amazonas no campo pesado. A gente saiu de Manaus pra São Paulo. A gente vai entender aqueles que estiverem melhor. É um jogo decisivo. Nós vamos entender isso e vamos tentar fazer e colocar os melhores em campo, aqueles que estiverem melhor clinicamente, melhor fisiologicamente, para que a gente possa buscar essa vitória e sacramentar essa classificação, que é muito importante para nós — afirmou o treinador.

Com as possíveis preservações, alguns jogadores despontam como possibilidade para começo de partida. É o caso de Jhonathan Ribeiro, autor de um dos gols na vitória diante do Volta Redonda na penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste. O atacante projetou o confronto fora de casa.