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Perto das semifinais
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Caxias vence o Volta Redonda e assume a liderança do Grupo A na Copa Sul-Sudeste

Com 10 pontos, equipe grená se aproxima da classificação e confirma mais um resultado positivo dentro do Estádio Centenário

Maurício Reolon

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