Caxias vence o Volta Redonda e assume a liderança do Grupo A na Copa Sul-Sudeste

Salatiel (E) marcou o primeiro gol e deu a assistência para Jonathan Ribeiro fazer o segundo. Luiz Erbes / Caxias,Divulgação

O Caxias é líder do Grupo A da Copa Sul-Sudeste. Após um início difícil, o time de Marcelo Cabo deslanchou na reta final da partida e venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (30), no Estádio Centenário. Salatiel e Jonathan Ribeiro marcaram os gols.

Com o resultado, a equipe caxiense chega a 10 pontos e ultrapassa a Chapecoense no saldo de gols. Assim, depende apenas de si na rodada final para garantir vaga nas semifinais.

O time grená volta a campo no domingo (3), contra o Amazonas, às 17h, em Manaus, pela quinta rodada da Série C. Depois, na próxima quarta-feira, também fora de casa, fecha sua participação na primeira fase da Sul-Sudeste diante do eliminado São Bernardo, às 21h30min.

Com apenas quatro titulares em campo, Marcelo Cabo fez uma série de observações na equipe, que começou o jogo buscando se impor. Logo aos quatro minutos, Calyson aproveitou rebote na entrada da área e bateu firme, rente ao travessão.

Mas ficou por isso. Diferente dos minutos iniciais, o Grená mostrou dificuldades no setor de criação e apresentou muitos erros de passes no meio-campo durante a primeira etapa. O Volta Redonda passou a crescer na partida.

Aos 24, Marquinhos finalizou de fora da área e Busatto fez boa defesa. No rebote, Victor Sá errou e o Volta Redonda teve nova chance de finalizar, mas a zaga afastou. Mesmo com mais presença no ataque, a equipe carioca também apresentava dificuldades técnicas para concluir as jogadas.

Aos 42, após jogada individual pelo lado esquerdo, Marquinhos driblou dois marcadores e errou o chute de pé esquerdo. Em um primeiro tempo fraco e moroso, o 0 a 0 acabou sendo o placar até natural da partida.

SEGUNDO TEMPO

O Caxias voltou sem mudanças do intervalo. E o cenário se manteve, com o Volta Redonda ainda mais perigoso. Aos três minutos, Dener finalizou e obrigou Busatto a fazer bela defesa. Logo na sequência, Pedro Costa teve a chance dentro da área, mas bateu longe do gol.

Com o time sem poder de reação, o técnico Marcelo Cabo promoveu as duas primeiras trocas aos nove minutos, com os titulares Salatiel e João Lucas nas vagas de Vitor Feijão e Matheus Anjos.

Mesmo com as mudanças, o Voltaço seguiu levando mais perigo. Aos 15, após falta cobrada na meia direita, Bruno Barra subiu mais alto que a defesa e cabeceou sobre a meta. O Caxias só foi assustar aos 24, e o lance significou uma mudança drástica para o time grená. João Lucas recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro para Victor Sá, que desviou sem a direção da meta.

No minuto seguinte, a grande chance. Calyson serviu Salatiel, que entrou cara a cara com o goleiro adversário. Na hora da finalização, o chute rasteiro saiu fraco e parou em Felipe Avelino. Se na primeira o centroavante perdeu, na segunda oportunidade ele não desperdiçou.

Victor Sá entrou na área em velocidade e rolou para Salatiel, que bateu de primeira no canto: 1 a 0 Caxias.

O gol deu a tranquilidade necessária para o Caxias confirmar o resultado positivo. Aos 43, após roubada de bola no meio-campo, Salatiel serviu Jonathan Ribeiro, que entrou livre na área e só tirou do goleiro para ampliar e garantir a vitória e a liderança do Grupo A.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Sudeste - 5ª rodada

Sul-Sudeste

Caxias 2x0 Volta Redonda

Caxias

Busatto; Vitor Gabriel, Moraes, Maurício e Victor Sá; Grigor, Marcelo Freitas (Breno Santos, 34/2º) e Matheus Anjos (João Lucas, 9/2º); Calyson (Jonathan Ribeiro, 34/2º), Gaspar (Roberto, 41/2º) e Vitor Feijão (Salatiel, 9/2º). Técnico: Marcelo Cabo.

Volta Redonda

Felipe Avelino; Pedro Costa (Juninho, 22/2º), Alan Ferreira, Lucas Adell (Fabricio, int.) e Juninho Monteiro; Bruno Barra (Rafael Castro, 22/2º), Dener e Luciano Naninho (Juliano Fabro, 33/2º); Kauã Souza, Blanco (Moreschi, 41/2º) e Marquinhos. Técnico: Neto Colucci (auxiliar).