Caxias se reapresenta para enfrentar o Ituano e lateral é reavaliado 

O elenco de jogadores do Caxias se reapresentou nesta terça-feira (26), no Estádio Centenário. Após a longa viagem ao nordeste, onde a equipe empatou em 0 a 0 com o Maranhão, o grupo ganhou a segunda-feira de folga.
Os trabalhos foram retomados com a avaliação dos atletas para o compromisso do próximo final de semana, quando o Grená recebe o Ituano, sábado, às 19h30min, no Estádio Centenário. O jogo é válido pela 9ª rodada da Série C.
O lateral-direito Felipe Albuquerque é dúvida para o compromisso. O atleta teve uma lesão na coxa e começou a transição física. Ele pode seguir como desfalque. Desta forma, Vitor Gabriel deverá ganhar uma nova oportunidade no time.
O lateral-esquerdo Roberto também passou por avaliações. O jogador saiu mais cedo da última rodada após uma pancada no joelho, mas não preocupa. O jogador trabalhou no campo normalmente nesta reapresentação.
O técnico Marcelo Cabo terá três dias para definir o time que vai enfrentar a equipe paulista. O Ituano vem de vitória na rodada. Na segunda-feira, o time venceu por 1 a 0 o Botafogo-PB, no interior de São Paulo. Sétimo colocado com 12 pontos, o Caxias pode saltar para a quinta colocação em caso de vitória.