Caxias se reapresenta para enfrentar o Ituano e lateral é reavaliado 

Técnico Marcelo Cabo pode repetir time no final de semana. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O elenco de jogadores do Caxias se reapresentou nesta terça-feira (26), no Estádio Centenário. Após a longa viagem ao nordeste, onde a equipe empatou em 0 a 0 com o Maranhão, o grupo ganhou a segunda-feira de folga.

Os trabalhos foram retomados com a avaliação dos atletas para o compromisso do próximo final de semana, quando o Grená recebe o Ituano, sábado, às 19h30min, no Estádio Centenário. O jogo é válido pela 9ª rodada da Série C.

O lateral-direito Felipe Albuquerque é dúvida para o compromisso. O atleta teve uma lesão na coxa e começou a transição física. Ele pode seguir como desfalque. Desta forma, Vitor Gabriel deverá ganhar uma nova oportunidade no time.

O lateral-esquerdo Roberto também passou por avaliações. O jogador saiu mais cedo da última rodada após uma pancada no joelho, mas não preocupa. O jogador trabalhou no campo normalmente nesta reapresentação.